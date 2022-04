Conforme a los criterios de Saber más

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”

Cada paso acelerado la aleja del inicio y la acerca a la meta, su sueño. Kimberly García León (Huancayo, 1993) marcha por la vida con el único objetivo de hacer historia -a inicios de mes ganó la medalla de bronce en Campeonato Mundial de Marcha Atlética, un resultado histórico-, aunque en el camino tropiece. Sufrió depresión después de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, quiso frenar su carrera por un momento por la presión extrema que sufren en silencio los deportista de élite. Hace unos días la tenista australiana Ashleigh Barty, número 1 del tenis femenino, anunció su retiro del deporte por segunda vez a sus 25 años -”en este momento no tengo más motivaciones”, dijo- aunque ahora parece estar cambiando de opinión. Kimberly pasó por lo mismo, pero hoy está dentro de las glorias del deporte peruano, disfruta lo que hace, le sonríe a la vida y va por más. La huancaína se confiesa en esta charla con DT El Comercio.

—¿Cómo tomas el hecho de ser la deportista que consiguió el logro más importante del atletismo peruano a nivel de mayores?

Era algo que ya me había propuesto desde antes. Desde niña me imaginaba hacer historia en lo que hace, que es la marcha atlética, un deporte que me apasiona muchísimo. Estoy contenta con eso, pero espero que esto no quede aquí. De hecho, voy a seguir trabajando para seguir haciendo historia.

—¿Cuánto te costó llegar hasta donde estás ahora?

Es un trabajo constante desde los cinco años que estoy inmersa en este deporte. Estuve entrenando desde siempre, nunca paré. He logrado buenos resultados en categorías escolares, juveniles y ahora mayores. Han sido muchos años de sacrificio, incluso por los viajes constantes alejada de mi familia. En la parte económica he tenido que invertir bastante en lo que hago porque se requiere de bastante inversión en nutricionista, insumos para la alimentación, implementos deportivos, entre otros.

—Estás dentro de las glorias del deporte peruano, ¿cómo contrarrestar la sensación de que la tarea ya está hecha?

Desde que comencé mi ciclo olímpico apuntando a París 2014, nos habíamos propuesto metas a mediano y largo plazo. Estamos yendo de a poquito, no queremos abarcar todo porque después nos volvemos locos. Iniciamos primero con los campeonatos nacionales y nos fue muy bien, luego el Sudamericano. En el Mundial esperábamos ubicarnos bien, dentro de los primeros diez puestos, pero fue más que eso. Ahora ya ganamos, ya cogimos la medalla, pero tenemos que seguir trabajando. No podemos seguir celebrando o estancarnos. Ya pasó. Es momento de seguir para las otras competencias.

—¿Cómo fue amanecer al día siguiente de haber conseguido algo histórico?

Cuando terminó la competencia no tuve tiempo de celebrar con mis compañeros ni nadie porque estuve en el doping casi hasta las diez de la noche. Llegué al hotel y lo primero que hice fue hablar por teléfono con mi familia. Al día siguiente activé mis datos en el celular y vi las felicitaciones de todos, gente que incluso se metió a mis redes. Me llenó de felicidad. Hubo un momento en el que ni siquiera podía creer lo que había logrado, pero miraba la pantalla de mi celular, mi nombre en el podio y era cierto.

—Antes de ir al Mundial te lesionaste, ¿cómo lograste sobreponerte a esa situación tan complicada?

Después de la Nacional, el 10 de diciembre, tuve un desgarro parcial en el bíceps femoral. Tuve que parar tres semanas y hacer natación o ejercicios que no causen dolor. En ese momento me caí, estaba desmotivada y triste por lo que estaba pasando. Venía cumpliendo bien mis entrenamientos y me pasó eso. Incluso pensé en no participar en el Sudamericano porque sentía que no estaba en forma, que ni siquiera podía entrenar. Es más, faltando dos semanas para la competencia recién empecé a trabajar pasos de la marcha atlética. Ahí mi entrenador fue muy importante. Me dio la confianza para competir. Así llegué al Sudamericano y para sorpresa mía logré la medalla de plata con un buen tiempo. Es algo que me sorprendió, lo que puedo llegar a ser.

—¿Mentalmente cómo llegaste al Mundial? ¿Te sentías capacitada para subirte al podio?

Después del Sudamericano me fui a Ecuador para hacer una base junto a mi entrenador. Ahí todavía tenía la idea de ubicarme en un buen puesto, no pelear por una medalla. Poco a poco en los entrenamientos me sentía cada vez mejor, bien conmigo misma. Entrenar allá con chicos de alto nivel me motivaba. En esos momentos mis pensamientos cambiaron y me repetía, en las mañanas entrenando, en la tarde o en las noches antes de dormir, que era posible pelear por una medalla. Cuando llegué al Mundial mi mentalidad era esa, pelear por subirme al podio. Ya no era ubicarme en un buen puesto, sino buscar una presea, entrar en la historia.

—¿Con la medalla en el cuello tus objetivos para las otras competencias cambiaron, hay más presión?

Este año está cargado de competencias. En abril viajaré dos meses a Europa para hacer una base de entrenamiento y a la vez competir en Italia, Portugal y España. Terminaríamos en mayo. Esas competencias son preparatorias para buscar la marca para el Mundial de Atletismo, que es muy probable que lo vamos a competir, para los Juegos Bolivarianos y los Juegos Odesur.

—¿Cómo trabajas para que esa confianza de haber entrado en la historia del deporte peruano no te juegue una mala pasada y te lleve a tomar decisiones equivocadas?

Los deportistas de alto rendimiento estamos en constante enfrentamiento con las lesiones, la ansiedad y, sobre todo, la presión. El miedo también. Incluso caemos en la depresión, ya que cuando vamos a competir no nos representamos a nosotros mismos, sino a todo un país y todos siempre esperan cosas grandes. Para ello estoy trabajando con un psicólogo deportivo. Él me ayuda a controlar esas conductas y estar tranquila.

—¿Te ha tocado convivir con la depresión?

Sí pasé una etapa de depresión después de lo de Tokio. Terminé realmente mal. No era el resultado que yo buscaba. Estuve mal por dos semanas e incluso no quería salir de mi cuarto. Estaba encima de mi misma, no podía dormir. Cerraba los ojos y pensaba en lo que había pasado. Poco a poco estoy saliendo de ello. No ha sido fácil porque hasta me quería dar por vencida, quería dejarlo todo ahí y hacer otras cosas. Pero con la ayuda de mi familia, mi psicólogo y mi entrenador hemos sabido salir adelante y volver a plantearnos objetivos. Hoy puedo decir que estoy feliz.

Kimberly García es parte del team Unacem.

—¿Pensaste en el retiro? Si lo hacías, no lograbas lo que lograste en el Mundial…

No necesariamente, pero sí quería darme una pausa en mi carrera deportiva. Siempre he querido darme una pausa después de haber conseguido algo en unos Juegos Olímpicos. Pero en Tokio, al no lograrlo y terminar mal, eso no me gustó.

—¿Qué pasó en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para que abandones la carrera?

Desde que comenzó la pandemia hemos hecho todo lo posible para mantenernos en forma. Yo creía que había estado entrenando muy bien para los Juegos Olímpicos, pero no era así. En el camino tuve complicaciones con las lesiones, un desgarro que tuvo una recuperación lenta, problemas con el exentrenador. Aún así traté de competir, hice todo lo posible para llegar de la mejor manera a Tokio, pero a la hora de la competencia la realidad era otra. El nivel estaba muy fuerte y yo no estaba preparada para ello. Creo que todo eso me pasó factura.

—¿En un evento de tal magnitud como los Juegos Olímpicos o el Mundial, el deportista sufre la presión o disfruta el momento de estar al lado de los mejores de cada país?

Lo que pasa es que nos presionamos a nosotros mismos porque queremos traer los mejores resultados. La ansiedad es muy fuerte también. Quieres ser estricto con la alimentación, dormir bien y todo eso. Te presionas tanto que acabas haciendo todo lo contrario y hasta tienes más ganas de comer. La presión es tan fuerte que tienes que manejarlo con un psicólogo. A mí me ha pasado. Me decían que el entrenamiento iba a ser fuerte y ya ni siquiera dormía pensando en el trabajo, no iba motivada. Pensaba en que me salga todo bien, llegaba al estadio, entrenaba, me salía mal y terminaba peor de lo que había empezado. A veces ni siquiera recibes el respaldo del entrenador cuando no cumples bien los entrenamientos porque está renegando contigo y te desanima.

—¿Desde cuándo estás trabajando con un deportivo?

Antes de Tokio 2021 ya estaba trabajando con un psicólogo. En ese momento estaba bien, no me sentía presionada ni ansiosa. Después de esos Juegos Olímpicos es cuando me centro más en esos temas: presión, ansiedad y depresión. Ahí estaba realmente mal. Llegó un momento en el que no disfrutaba de lo que hacía, sentía que todo era por obligación.

—¿Cuánto influyó el cambio de entrenador?

Muchísimo. A Andrés (Chocho) lo conozco desde hace años, es mi amigo. La comunicación entre ambos es muy buena.

💪🏻🇵🇪 ¡Histórico! Nuestra marchista Kimberly García logra la medalla bronce en el Campeonato Mundial de Marcha Atlética, con un tiempo de 1:32:28. ¡Arriba Perú! Más info ➡️ https://t.co/LXDhWElmfq pic.twitter.com/8f6fMMdZ0t — ipdperu (@ipdperu) March 4, 2022

—¿Cómo tomas el hecho de ser embajadora de Unacem?

Ellos me incentivan como deportista, me motivan a seguir creciendo, ser perseverante y se encargan de darme, a mí y a otros deportistas, el valor que merecemos.

—¿Cuál es tu deseo para el deporte peruano en el futuro?

Esperemos que esta no sea la última medalla, que se logren muchos más. En marcha, que es mi deporte, hay mucho talento y creo que se debe fomentar más para que crezca. Desde mi posición he pensado que más adelante voy a incentivar y darle visibilidad a mi deporte. Empezaré desde mi ciudad, Huancayo, captando y apoyando niñas y niños. Y quisiera aprovechar para dar algunas palabras antes de finalizar la entrevista.

—Por supuesto…

Decirle a las mujeres y niñas que tenemos que fomentar nuestro género en el deporte. Que las niñas sepan que hay deportistas mujeres triunfando, siendo profesionales y compitiendo en la élite. Anímense a practicar deporte, el que sea, el que amen, sin importar lo que digan los demás. Gracias.

