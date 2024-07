En esta entrevista con El Comercio, David Ruíz, Director y Cofundador de Inyogo Sports, conversó sobre la trayectoria profesional de Kimberly García y la estrategia comercial de la agencia. Habló de los logros que Kimberly ha alcanzado en este ámbito. El éxito de Kimberly ha demostrado que el deporte, más allá del fútbol, tiene un gran potencial en el Perú. Su figura ha inspirado a empresas y marcas a apostar por el deporte como una plataforma para conectar con el público y generar valor.

Patrocinadores que acompañarán a Kimberly en París 2024

Empresa Rubro Caja Huancayo Finanzas Adidas Ropa y calzado deportivo PlazaVea Supermercados Peru LNG Gas natural licuado Hunt Oil Petróleo y gas Powerade Bebidas deportivas Unacem Cemento y materiales de construcción

-¿Cómo surge el vínculo entre Inyogo y Kimberly García?

Nosotros empezamos como agencia en 2017. Lo primero que hicimos fue mapear un perfil deportivo con potencial y mentalidad para lograr grandes cosas, ya que veíamos que las marcas no priorizaban a los atletas en sus campañas. Hicimos un estudio de mercado para entender esto. En 2016, notamos que las campañas usaban cantantes, cómicos e influencers, pero no deportistas. Preguntamos al público qué perfil representaba mejores valores para la sociedad peruana, y los deportistas salieron como número uno. También preguntamos sobre la influencia en la intención de compra, y nuevamente los deportistas fueron los primeros. Nos cuestionamos por qué las marcas no utilizaban a deportistas, y encontramos varios factores: pocos atletas eran conocidos y los medios no cubrían sus logros adecuadamente. Las redes sociales tampoco eran tan potentes en ese momento. Vimos una oportunidad en potenciar a los atletas con potencial deportivo e imagen para que fueran parte de campañas de marcas. Entre los perfiles que analizamos, uno de los primeros fue el de Kimberly García.

-¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron de Kimberly?

Ella había logrado un quinto puesto en los Juegos Panamericanos de Toronto en marcha atlética, una disciplina poco conocida en Perú en ese entonces. Cuando nos juntamos con ella, lo primero que me sorprendió fue su mentalidad. Le preguntamos sobre su proyecto deportivo, y nos respondió con determinación que quería ser campeona mundial. En ese momento, ni siquiera había sido campeona panamericana, pero su convicción era impresionante. Su manera de hablar reflejaba una firmeza que nos hacía creer que, aunque no lo lograra de inmediato, ella iba a dejarlo todo y comportarse como una verdadera profesional. Y así fue, con el tiempo demostró ser exactamente eso.

-¿Fue difícil convencer a las marcas para que apostaran por Kimberly en sus inicios?

Sí, fue complicado. Para convencer a las marcas de apostar por Kimberly en sus inicios, fue crucial presentar su proyecto deportivo. Aunque había logrado un quinto puesto en Toronto, ella no era muy conocida. Antes de Lima 2019, el medallero de Perú tenía un máximo de ocho medallas, lo que resaltaba la importancia de competir a nivel panamericano contra potencias como Estados Unidos, Canadá y México. Convencer a las marcas de que invertir en ella era a mediano y largo plazo, destacando su potencial deportivo y su determinación a pesar de ser mujer y provenir del centro del país, fue un desafío significativo. Su historia de superación personal y el respaldo del proyecto deportivo fueron fundamentales, especialmente considerando que estuvo cerca de abandonar el deporte por falta de apoyo.

-¿En qué consistió la primera campaña que trabajaron juntos?

En el año 2017, cerramos un acuerdo con Kimberly García y la incluimos en una primera campaña para Kia, formando el Kia Power Team compuesto por cinco atletas. Este equipo se creó con miras a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde Kimberly se unió a Piccolo Clemente (Suf), Paloma Schmidt (Vela), Magui Laura Frías (Voley) y Alonso Wong (Judo). Del equipo, Piccolo ganó la medalla de oro, Alonso la medalla de plata, y Kimberly también obtuvo la medalla de plata. Fue un logro significativo para todos los involucrados.

Kia fue el primer patrocinador de Kimberly García trabajando con la agencia Inyogo Sports. (Foto: Kia)

-¿Qué papel ha desempeñado Inyogo Sports en el camino hacia el éxito de Kimberly García?

Desde el inicio de nuestra asociación, nos hemos dedicado a fortalecer la imagen de Kimberly García, respaldándola en redes sociales y gestión comercial. Esta estrategia es fundamental para atraer marcas, presentar su perfil y asegurar patrocinios exitosos. La ejecución meticulosa de estos acuerdos es crucial; sin el respaldo de una agencia, los atletas pueden enfrentar dificultades para gestionar su calendario, comunicar resultados y coordinar actividades como sesiones de fotos y conferencias de prensa. Durante estos años, hemos estado profundamente involucrados en todas estas áreas, facilitando a Kimberly mayores recursos y optimizando su preparación. Estamos convencidos de su capacidad para alcanzar nuevos logros y estamos enfocados en apoyar su meta de obtener una medalla olímpica.

-¿Se puede medir el impacto de la valorización comercial de Kimberly García desde que empezaron a trabajar juntos?

Si bien no puedo darte cifras precisas, te puedo decir que el valor de un patrocinio con Kimberley se ha multiplicado por diez desde nuestros inicios. Esto significa que, en la actualidad, Kimberley tiene el mismo valor que podría tener uno de los principales futbolistas de la selección peruana en una campaña publicitaria. Y las marcas lo están reconociendo. Eso es algo que consideramos sumamente importante.

- ¿Qué criterios evalúan para seleccionar patrocinadores para Kimberly García?

La idea es que se alineen los valores del deportista con los valores de las marcas. Esto tampoco es una competencia por cantidad de marcas. Kimberly tiene un valor, como te digo hoy, que puede superar el valor de varios futbolistas de la selección peruana que antes eran los que más podían, los que mayor valor tenían. Por lo tanto, las marcas que trabajan con ella son marcas que tienen que hacer una inversión importante y que se alinean justamente con el proyecto deportivo de Kimberly.

-¿Cuál es la percepción de las marcas que trabajan con Kimberly respecto a los resultados obtenidos?

Sí, definitivamente. Tanto en el ámbito digital como en la asociación de marcas, es crucial considerar que las marcas que trabajan con Kimberly obtienen un valor intangible al asociarse con un proyecto tan significativo como el de una mujer peruana de éxito. Este valor va más allá de la visibilidad generada en documentales, redes sociales o campañas específicas de las marcas. Están muy satisfechas con los resultados y el retorno de su inversión ha sido considerable, superando claramente sus expectativas, especialmente en el ámbito digital.

-¿Sería posible conocer algunos datos numéricos sobre el impacto para sus patrocinadores?

Con Kimberly, organizamos una conferencia de prensa al regresar de su primer título mundial, asegurando una amplia cobertura en todos los medios. Estimamos que el impacto de esta conferencia para sus patrocinadores fue considerable, generando un retorno en exposición en medios valuado en al menos 150 mil dólares solo ese día.

Kimberly García generó aproximadamente US$ 150,000 en retorno de exposición en medios a sus patrocinadores con una sola conferencia de prensa. (Foto: Inyogo)

-¿Cómo se organiza la dinámica de trabajo con Kimberly García en Inyogo Sports?

Nosotros en Inyogo actuamos como su agencia comercial, gestionando estrategias de redes sociales, coordinación de conferencias de prensa y entrevistas con medios importantes. Además, nos encargamos de presentarla a potenciales patrocinadores y negociar acuerdos que aseguren la activación efectiva de sus derechos, como publicaciones en redes y participación en eventos. También proporcionamos reportes detallados regularmente, que incluyen sus logros deportivos, para que las marcas puedan comunicar de manera efectiva en sus plataformas digitales. Nuestro objetivo principal es liberar a Kimberly de estas responsabilidades para que pueda concentrarse exclusivamente en su carrera deportiva.

-Con todos los logros deportivos alcanzados, ¿Kimberly ha superado las expectativas que tenían sobre ella al inicio del vínculo como agencia?

Nosotros confiamos plenamente en los deportistas cuando nos exponen su proyecto deportivo con convicción. Desde el inicio, sabíamos que Kimberly tenía un potencial extraordinario, aunque en el deporte siempre existen altibajos. Nuestra agencia está comprometida a apoyarla en todo momento, especialmente en los momentos difíciles, intensificando nuestro trabajo en su imagen pública. Si bien anticipábamos que Kimberly alcanzaría el éxito, en el deporte nunca hay garantías absolutas debido a diversos factores imprevistos. Sin embargo, su determinación combinada con el apoyo adecuado ha sido clave para alcanzar y superar nuestras metas hasta ahora.

-¿Qué opinión tienen sobre la influencia de Kimberly García entre las mujeres peruanas?

Kimberly es sin duda un ejemplo inspirador, especialmente para las niñas y mujeres peruanas. Su dedicación y compromiso demuestran que con esfuerzo y apoyo se pueden alcanzar grandes metas. Ella no solo es un símbolo de superación personal, sino también una embajadora de la mujer peruana, destacando el valor del trabajo en equipo y la perseverancia familiar. En el ámbito comercial, su trayectoria refleja cómo el esfuerzo constante puede llevar al éxito.

En 2022, Kimberly García recibió la condecoración "Orden al Mérito de la Mujer" por su destacado desempeño deportivo. (Foto: MIMP)

-¿Y cuáles son las expectativas de Inyovo como empresa comercial respecto a que Kimberly pueda sacar alguna medalla en París?

Inyovo, como empresa comercial, espera un crecimiento significativo si Kimberly obtiene una medalla en los Juegos Olímpicos de París. Esto se traduciría en un mayor reconocimiento de marca, aumento de ventas y oportunidades de patrocinio. Kimberly ya se ha convertido en un referente importante para la juventud y el país, y una medalla olímpica consolidaría aún más su posición como la atleta femenina más importante de la historia del Perú. Los dos campeonatos mundiales que ha conseguido son un logro histórico, y una medalla olímpica sería la cereza del pastel.

-¿Qué acciones están planeando tanto ustedes como los patrocinadores para apoyar a Kimberly en París 2024?

Inyovo, junto con los demás patrocinadores de Kimberly, está planeando varias campañas para su participación en los Juegos Olímpicos de París. Estas campañas se llevarán a cabo respetando las normas del Comité Olímpico Internacional. Además, Inyovo enviará a un representante de la agencia a los Juegos Olímpicos para hacer seguimiento del desempeño de Kimberly y de los otros atletas que patrocina la empresa. Inyovo cuenta con un total de seis atletas compitiendo en los Juegos Olímpicos: Kimberly García (atletismo), Gladys Tejeda (atletismo), Lucca Mesinas (surf), Sol Aguirre (surf) y Daniela Borda (tiro). En los Juegos Paralímpicos, Inyovo patrocina a tres atletas: Pilar Jauregui (parabádminton), Juliana Poveda (parabádminton) y Rodrigo Santillán (paranatación).