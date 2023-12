Es Navidad y Kimberly García ya nos adelantó los regalos a lo largo del año. Medallas en el mundial, título panamericano y un récord mundial. Temporada tras temporada, Kimi es la máquina perfecta de alegrías, pero ella apunta a la más grande para este 2024. Los Juegos Olímpicos de París son su meta y se enfoca en conseguir la presea que el país está esperando desde hace tres décadas.

Y no solo responde por ella, pide que el apoyo del Estado crezca y más empresas se sumen a apostar por el deporte nacional. Mientras se coloca el gorro navideño para la producción, Kimberly cierra así su año con DT.

— ¿Cómo sientes que cierras este 2023, el año previo a París?

Es satisfactorio estar cumpliendo con los objetivos que me he planteado para cada temporada. La verdad que ha sido un gran año, con récord mundial en los 35km, la medalla de plata en la misma distancia en el Mundial de Atletismo en Budapest, la de oro y plata en los Panamericanos. Cumplí con los objetivos, claro que en el Mundial esperaba un poco más –fue cuarta en los 20km–, pero a veces pasan esas cosas para ver nuestros errores y corregirlos, para poder estar mucho mejor en París.

— ¿Qué errores se ven aún cuando llegas al podio?

Creo que es más útil trabajar la parte mental con el psicólogo, porque físicamente estoy muy bien. No he tenido lesiones, entreno bien y en mis tiempos se ha reflejado todo ello. Considero que es manejar mejor los nervios, he perdido la concentración. Son cosas en las que debo seguir trabajando.

— Leímos que evaluarías el ciclo pos París 2024 ¿Será tu despedida?

La verdad que no pienso mucho después de estos Juegos Olímpicos. Uno se enfoca en el ciclo olímpico que es París y luego de ello evaluar qué es lo que voy a hacer en el deporte. No he dicho que me voy a retirar por la falta de apoyo como han sacado. Esos fueron titulares que salieron, pero no fue lo que dije. Yo mencioné que voy a pensar y evaluaré si en verdad quiero seguir en otro ciclo olímpico. Debo comprometerme, plantearme objetivos a corto, mediano y largo plazo y ver el compromiso. Son varias cosas, comer bien, dormir bien, ser bastante disciplinada, como lo vengo haciendo. Entonces tengo que ser profesional en ese sentido. Eso fue lo que dije. Ahora no quiero pensar en lo que va a suceder después de París ya que sería apresurarme a las cosas. Mi meta es lograr una medalla de oro en París y de ahí podré ver lo que viene.

Hasta el momento Perú tiene doce cupos confirmados para los Juegos Olímpicos y otros tres para los Juegos Paralímpicos.





— Te vemos entrenando en Huancayo ¿Cómo será tu calendario 2024?

Es muy probable que compita en República Checa y luego voy al Mundial de Marcha por equipos en Turquía, donde se está pensando buscar la clasificación en la posta mixta. Quiero mejorar la medalla de bronce que conseguí en el mundial anterior, pelear por la de oro. Luego, vamos a evaluar con el entrenador juntamente con la Federación de Atletismo para ver en qué pruebas vamos a competir.

— ¿Tus bases de entrenamiento serán en Europa?

En enero viajamos a Ecuador un mes, luego vuelvo a Perú por una semana y viajo a Europa, específicamente a República Checa o voy a Portugal. Estamos evaluando eso. De ahí viajo a Turquía para el Mundial. Luego me quedo hasta junio en Portugal para algunas competencias ya para luego ira Francia a los Juegos Olímpicos.

— ¿El tema presupuesto sigue siendo un dolor de cabeza?

Hay que recalcar que el IPD sí nos brinda un apoyo mensual y se abren programas como fue el caso de Rumbo a Santiago 2023. Pero hay que tener en cuenta que esos programas se abren en enero, a inicios de año, no en marzo. Eso no debería darse así. Nosotros no entrenamos faltando seis o siete meses para una competencia, entrenamos para cada ciclo olímpico, que son por cuatro años. Qué hacemos esos tres años sin el apoyo, sin esos programas que se abren, sin viajar, sin bases ni competencias internacionales. Por eso no se puede invertir con poco tiempo de anticipación.





En Santiago 2023, Kimberly ganó la medalla de oro en 20km y la de plata en la maratón relevos, junto a César Rodríguez.

— ¿No hay forma de concentrarse solo en competir?

Esos programas que se abren son solo para el deportista. Por ejemplo, yo este año he estado pagando al entrenador y fisioterapeuta y son gastos que asumo con el apoyo de la empresa privada como Perú LNG y Hunt Oil, que somos un gran equipo desde hace siete años y eso me ayuda a estar más tranquila y enfocada, pero es algo que no puedo decir por los demás deportistas que solo reciben el apoyo del IPD y no de las empresas. Más que nada, mis reclamos de que se necesita apoyo son por todos los chicos. Quizás yo no tendría que reclamar para mí, pero no es justo que otros deportistas no cuenten con ese respaldo. Es una forma de solidarizarme.

— ¿Qué debe pasar para que eso cambie?

Mira, el año pasado logré dos medallas de oro en el Mundial de Atletismo y pensé que el apoyo del Estado iba a cambiar. Lamentablemente no se dio y eso que siempre te dicen: “te vamos a apoyar, te vamos a ayudar”, y luego no pasa nada. Como te digo yo pago al entrenador y fisio, los pasajes para las competencias. El apoyo de la Federación de Atletismo tampoco es como debería ser, si bien nos apoyan con logística como los pasajes para Eslovaquia. Lo que sí hay que destacar es el apoyo del Comité Olímpico Peruano que se ha sumado a la ayuda.

— Ya nos dijiste que no piensas en el futuro, pero hoy... ¿cómo te ves luego el atletismo?

No he pensado tanto, pero estoy siguiendo la carrera de administración, así que por ahí estaré relacionada a la gestión deportiva. Aún no lo he pensado, pero de profesora o entrenadora no me veo [risas].

— ¿Por qué no como entrenadora?

Soy muy exigente. Incluso cuando no me sale algo reniego conmigo misma y así, imagínate tener a alumnos que no cumplan las indicaciones… ¡Dios mío! [risas]. No sé qué haría, me volvería loca.

— ¿Qué mensaje dejas pensando en el 2024, el año en el que París es el sueño de todos?

Le digo a todas las personas que estoy entrenando muy duro, estoy poniendo todo mi esfuerzo porque quiero dejar el nombre del Perú en lo más alto y siempre cuento con sus mensajes de aliento vía redes sociales y siempre recibo sus buenas energías. Eso me da fuerza para competir muy duro.