El piloto italiano de Mercedes llega al Gran Premio de Estados Unidos con 102 puntos de ventaja sobre George Russell.
El piloto italiano de Mercedes llega al Gran Premio de Estados Unidos con 102 puntos de ventaja sobre George Russell.
Por Redacción EC

Kimi Antonelli está ante la posibilidad de escribir su nombre en la historia de la Fórmula 1. Con apenas 20 años, el piloto italiano de Mercedes llega al Gran Premio de Estados Unidos como líder del campeonato y podría proclamarse campeón este domingo 25 de octubre, en el Circuito de las Américas, en Austin. Sin embargo, no depende únicamente de su propio rendimiento: también necesita que sus principales rivales tengan una carrera discreta.

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