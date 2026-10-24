Kimi Antonelli está ante la posibilidad de escribir su nombre en la historia de la Fórmula 1. Con apenas 20 años, el piloto italiano de Mercedes llega al Gran Premio de Estados Unidos como líder del campeonato y podría proclamarse campeón este domingo 25 de octubre, en el Circuito de las Américas, en Austin. Sin embargo, no depende únicamente de su propio rendimiento: también necesita que sus principales rivales tengan una carrera discreta.

El italiano suma 340 puntos y aventaja por 102 unidades a su compañero de equipo, George Russell, quien ocupa el segundo lugar con 238. Lewis Hamilton aparece tercero con 229 puntos. Con cinco Grandes Premios todavía por disputarse después de Austin, Antonelli necesita ampliar su ventaja hasta una diferencia que resulte inalcanzable para sus perseguidores.

¿Qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón en Austin? La combinación es exigente: debe ganar el Gran Premio de Estados Unidos, George Russell tiene que terminar noveno o peor y Lewis Hamilton no debe superar el quinto puesto. Si se cumplen esas tres condiciones, el italiano asegurará matemáticamente el campeonato, sin importar lo que ocurra en las últimas cinco fechas de la temporada.

📻 "You were doing so well..." says Bono 🥲 Kimi Antonelli's time is deleted for track limits at Turn 9 #F1 #USGP https://t.co/qLjh3iJWl8 — Formula 1 (@F1) October 24, 2026

La misión no será sencilla. Max Verstappen llega fortalecido después de ganar los dos últimos Grandes Premios y buscará prolongar su buen momento para impedir que Mercedes celebre anticipadamente. El neerlandés, junto con Hamilton y Russell, todavía representa un obstáculo para el objetivo del joven italiano. Antonelli, por su parte, acumula ocho victorias en la temporada y ha demostrado una regularidad que lo llevó a liderar el Mundial.

Si no consigue la combinación necesaria en Austin, Antonelli tendrá que esperar a las siguientes carreras para sellar su consagración. De lograrlo este domingo, se convertiría en el campeón mundial más joven de la historia de la Fórmula 1 y superaría la marca de Sebastian Vettel, quien obtuvo su primer título en 2010 con 23 años y 134 días. La oportunidad está sobre la mesa: ahora necesita una carrera casi perfecta y que sus rivales no puedan seguirle el ritmo.

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