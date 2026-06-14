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Knicks campeones NBA: así celebraron los famosos el histórico título de Nueva York | VIDEO
Knicks campeones NBA: así celebraron los famosos el histórico título de Nueva York | VIDEO
Por Redacción EC

Los Knicks de Nueva York volvieron a tocar la gloria y la celebración traspasó las fronteras del básquet. Tras conquistar el título de la NBA por primera vez en 53 años, varias figuras del espectáculo compartieron su emoción por una victoria histórica.

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