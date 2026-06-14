Knicks campeones NBA: así celebraron los famosos el histórico título de Nueva York | VIDEO

Los Knicks de Nueva York volvieron a tocar la gloria y la celebración traspasó las fronteras del básquet. Tras conquistar el título de la NBA por primera vez en 53 años, varias figuras del espectáculo compartieron su emoción por una victoria histórica.

El equipo neoyorquino venció 94-90 a los San Antonio Spurs en el quinto partido de las Finales de la NBA y cerró la serie con un contundente 4-1. El festejo en el AT&T Center se trasladó también a las redes sociales.

La alegría no solo estuvo en las calles de Nueva York, sino también en los hogares y celebraciones privadas de varios artistas seguidores de los Knicks. La consagración provocó reacciones llenas de emoción.

Sydney Sweeney estuvo en el estadio y tuvo la oportunidad de ver en el lugar de los hechos la coronación de los Knicks en la NBA. La actriz recibió el cariño de los hinchas que estaban cerca de ella y celebró con cada punto del equipo neoyorquino.

¡Sydney Sweeney en San Antonio para apoyar a sus Knicks! 🏀 pic.twitter.com/M3uLFloA91 — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) June 14, 2026

Uno de los más entusiasmados fue Timothée Chalamet, quien estuvo presente en el estadio durante la serie y volvió a celebrar junto al equipo. El actor incluso ingresó a los vestuarios, donde compartió el festejo con los jugadores.

Jennifer López también mostró su felicidad por el campeonato de los Knicks. La cantante publicó su reacción con gritos de emoción y repitió en varias ocasiones: “¡Oh my God!”, dejando claro lo especial que fue la conquista.

Por su parte, Arcángel celebró a lo grande el título del equipo al que sigue desde 1993. El artista urbano mostró una camiseta de campeón y una cadena con el logo de los Knicks: “Hoy es uno de los días más felices de mi vida”, escribió.

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