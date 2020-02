Kyrie Irving, armador de los Brooklyn Nets, se perderá lo que resta de la temporada debido a que se someterá a una operación por una lesión en el hombro. Se especula que el ex Boston Celtics pueda estar recuperado para el campamento de entrenamiento de cara a la próxima temporada.

Los Brooklyn Nets ilusionaron a sus hinchas con contrataciones de renombre para la presente temporada; sin embargo, no todo ha salido como se esperaba. Kevin Durant hasta el momento no ha podido recuperarse, DeAndree Jordan no ha sido factor y Kyrie Irving no ha podido superar las lesiones.

El base armador ha disputado escasos encuentros con los Nets, eso le ha permitido a Spencer Dinwiddie dar un paso adelante y reclamar un rol protagónico en el equipo que dirige técnicamente Kenny Atkinson.

Irving se lesionó en el hombro hace unas semanas y se esperaba que durante el parón por el All Star se sepa con exactitud la magnitud del siniestro. Tras realizarse los exámenes médicos se conoció que el armador deberá pasar por el quirófano para estar en óptimo estado.

La operación al hombro lo marginará por el resto de la temporada. Los tiempos estimados de recuperación indican que Kyrie estará listo para comenzar el campamento de entrenamiento de cara a la próxima temporada.

