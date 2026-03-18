Gracias a la atención oportuna, la entrega de una prótesis de última generación y un exitoso proceso de rehabilitación en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y el Centro de Rehabilitación Profesional y Social La Victoria, del Seguro Social de Salud (EsSalud), la paciente Rosa Espinoza Molina, de 55 años, podrá representar al Perú en los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, certamen deportivo que reunirá a más de 2000 atletas de América con diversas discapacidades.

En 1999, Rosa fue diagnosticada de osteosarcoma, un agresivo cáncer en su rodilla derecha, que obligó a una amputación. Luego de salvarle la vida, los médicos iniciaron su proceso de rehabilitación, mediante atención especializada y tecnología protésica avanzada.

Gracias al acompañamiento y tratamiento especializado y a un plan terapéutico personalizado aplicado en el Departamento de Medicina de Rehabilitación del Hospital Almenara, Rosa inició un proceso progresivo de adaptación física y emocional.

Luego en el CERP La Victoria conoció a Bruno Quiroz, capitán de la Selección Peruana de Vóley Sentado, quien la invitó a unirse al equipo patrio. Hoy Rosa forma parte de la selección peruana en esta disciplina deportiva y entrena con el equipo patrio dos veces por semana en una de las canchas de la Villa Deportiva Nacional, del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para participar en el certamen continental. Como si eso fuera poco, ella también practica Para Powerlifting (pesas).

Movilidad y autonomía

En el 2025, se le hizo entrega de una nueva prótesis de alta gama, la cual le ha devuelto mayor movilidad e independencia, y le permite hacer proyecciones de vida. La prótesis de última generación está compuesta de una rodilla hidráulica y un pie de fibra de carbono. Este dispositivo, indicado y calibrado por el equipo de rehabilitación, ha optimizado su desempeño funcional y le ha permitió reintegrarse plenamente a sus actividades cotidianas y dedicarse con ahínco al deporte de alta competencia.

“Verla hoy como una deportista parapanamericana es nuestro mayor orgullo”, destaca la doctora Yassira Vergaray Oliveros, médico tratante de Rosa en la Red Prestacional Almenara. En el marco de su atención integral, es en el CERP La Victoria donde Rosa fortaleció su autonomía personal y formación académica y deportiva.

“Tengo una buena rodilla gracias a EsSalud. Es una prótesis que me permite movilizarme bien y hacer deporte con libertad”, señala agradecida la paciente y deportista. Hoy, sin requerir terapias continuas, proyecta convertirse en fisioterapeuta para apoyar a otras personas con discapacidad.