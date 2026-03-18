Por Redacción EC

Gracias a la atención oportuna, la entrega de una prótesis de última generación y un exitoso proceso de rehabilitación en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen y el Centro de Rehabilitación Profesional y Social La Victoria, del Seguro Social de Salud (EsSalud), la paciente Rosa Espinoza Molina, de 55 años, podrá representar al Perú en los Juegos Parapanamericanos Lima 2027, certamen deportivo que reunirá a más de 2000 atletas de América con diversas discapacidades.

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