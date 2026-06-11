Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Perú será sede de los World Surfing Games 2026, clasificatorio a Los Ángeles 2028. Foto: PROMPERÚ
Perú será sede de los World Surfing Games 2026, clasificatorio a Los Ángeles 2028. Foto: PROMPERÚ
Por Redacción EC

Perú volverá a convertirse en el centro del surf mundial. La International Surfing Association (ISA) confirmó al país como sede oficial de los ISA World Surfing Games 2026, una de las competencias más prestigiosas del calendario internacional y que además otorgará plazas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El torneo se desarrollará del 6 al 15 de noviembre de 2026 en el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas, escenario considerado uno de los principales referentes del surf en América Latina.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.