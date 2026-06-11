Perú volverá a convertirse en el centro del surf mundial. La International Surfing Association (ISA) confirmó al país como sede oficial de los ISA World Surfing Games 2026, una de las competencias más prestigiosas del calendario internacional y que además otorgará plazas de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El torneo se desarrollará del 6 al 15 de noviembre de 2026 en el Centro de Alto Rendimiento de Punta Rocas, escenario considerado uno de los principales referentes del surf en América Latina.

La competencia reunirá a los mejores surfistas del planeta en una cita que tendrá una relevancia especial dentro del proceso de clasificación olímpica. Los World Surfing Games son el campeonato por selecciones nacionales más importante organizado por la ISA y constituyen uno de los eventos clave para definir a los representantes que competirán en los Juegos Olímpicos.

La ISA elige a Perú para el Mundial de Surf 2026 con plazas olímpicas en juego. Foto: PROMPERÚ

Un torneo con plazas rumbo a Los Ángeles 2028

Uno de los principales atractivos del campeonato será la disputa de los cupos olímpicos para Los Ángeles 2028. El presidente de la ISA, Fernando Aguerre, destacó la importancia deportiva que tendrá el certamen.

“Los cupos de clasificación por equipos otorgados en los World Surfing Games harán de esta una competencia inolvidable, ya que las naciones se enfrentarán por la oportunidad de competir en el escenario más importante del deporte”, señaló.

La expectativa es que el evento reúna a delegaciones de todo el mundo en una de las competencias más exigentes del circuito internacional.

Perú fortalece su legado en el surf internacional

La designación representa un nuevo reconocimiento al crecimiento del surf peruano y a la capacidad organizativa del país en eventos de alcance global. Sergio Ludeña, presidente del Comité Organizador de Lima 2027 y titular del Instituto Peruano del Deporte (IPD), resaltó el significado de esta elección para el deporte nacional.

“Para el Perú representa un paso muy importante en el desarrollo del surf a nivel nacional e internacional. Nuestro país tiene una profunda conexión con este deporte, y eventos como este consolidan ese legado, impulsando nuevas generaciones de atletas”, afirmó.

Punta Rocas acogerá el clasificatorio olímpico más importante del surf en 2026. Foto: PROMPERÚ

La edición de 2026 marcará la cuarta ocasión en que Perú organiza los World Surfing Games. El país ya recibió este importante certamen en 1965, 2010 y 2014, consolidándose como uno de los destinos más importantes para la práctica y promoción del surf a nivel mundial.

Además, en 2025 fue sede del Campeonato Mundial Junior de Surf, reafirmando su protagonismo dentro de la comunidad internacional de este deporte.

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