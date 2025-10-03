El desierto y las playas de Marcona volverán a ser escenario de una cita única este 2 de noviembre con la Marcona Wind Trail 2025, que celebrará una edición histórica al cumplir diez años desafiando la resistencia de cientos de corredores e inspirando a la comunidad a proteger los ecosistemas costeros.

Con distancias que van desde los 10K hasta los 100K, el evento reunirá a participantes nacionales e internacionales que atravesarán dunas, playas casi vírgenes y el imponente bosque de esculturas pétreas. Como novedad, este año se estrena la categoría nocturna de 35K, que permitirá vivir la experiencia del trail running bajo el cielo estrellado de la costa peruana.

Organizada por Marcobre desde 2015, la Marcona Wind Trail se ha consolidado como referente del trail running en el país y como una plataforma que impulsa el turismo sostenible en la región. En cada edición genera un impacto económico significativo para hoteles, restaurantes, transportistas y comercios locales. Para esta décima edición, se proyecta superar los 100 mil dólares en ingresos durante el fin de semana.

“La Marcona Wind Trail nació como un sueño local y hoy es una plataforma internacional que proyecta a nuestro distrito al mundo. Más allá de la competencia, es una oportunidad para que Marcona muestre con orgullo su riqueza natural y la importancia de cuidarla. Por eso, en Marcobre hemos fortalecido nuestros programas de capacitación turística para recibir a los visitantes con servicios de calidad, con el objetivo de convertir a Marcona en una ciudad modelo”, destaca José Luis Abeo, superintendente de Comunicaciones de Marcobre.

Abeo agregó que, para este año, se han reforzado las alianzas con el Programa Punta San Juan para conservar el frágil ecosistema costero, con la meta de transformar a los participantes y visitantes en auténticos Guardianes de la Conservación. Además, la competencia incorpora un nuevo objetivo social: apoyar a las familias más vulnerables de Marcona, canalizando aportes a través de las juntas vecinales para que lleguen directamente a quienes más lo necesitan.

En su décima edición, la Marcona Wind Trail busca consolidarse como un espacio deportivo y social que reafirme a Marcona como modelo de desarrollo sostenible, donde deporte, turismo y comunidad se entrelazan bajo un mismo propósito. Por tercer año consecutivo, cada kilómetro se correrá inspirado en el lema: #CorremosPorLaConservación.