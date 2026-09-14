Luis Suárez venció al venezolano Jorge Juares en la final de EA Sports FC y aseguró para Perú la primera medalla de oro en Santa Fe 2026.
Luis Suárez venció al venezolano Jorge Juares en la final de EA Sports FC y aseguró para Perú la primera medalla de oro en Santa Fe 2026.
Por Redacción EC

Perú conquistó la medalla de oro en EA Sports FC masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, gracias a la destacada actuación de Luis Suárez.

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