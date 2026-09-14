Perú conquistó la medalla de oro en EA Sports FC masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, gracias a la destacada actuación de Luis Suárez.

El representante peruano derrotó 2-1 en el goblal al venezolano Jorge Juares en la gran final disputada este lunes 14 de septiembre en el escenario L2 Arena.

Suárez inició el encuentro con ventaja tras imponerse 3-2 en el primer duelo, aunque Juares reaccionó rápidamente y ganó 6-3 la revancha.

Todo se definió en el tercer partido, donde el peruano volvió a imponerse por 6-2, asegurando el triunfo definitivo y la ansiada medalla dorada para Perú.