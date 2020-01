El Team Perú va preparándose para su participación en el Latin America Amateur Championship. En horas de la mañana exactamente a las 9:00 am, los golfistas Julian Périco, Patricio Freundt-Thurne, Patrick Sparks y Smith Gálvez arrancaron, en el hoyo 3, sus trabajos de práctica en el Camaleón Golf Club de México.

Sin embargo, el peruano Eduardo Galdos no se presentó en la práctica oficial del LAAC 2020 por enfermedad. De acuerdo con el jugador Freundt-Thurne, Galdos presentó un problema estomacal que no es de preocupación. Por lo tanto su participación en el evento amateur más grande la región no corre peligro.

Julián Périco entrenando con miras al LAAC 2020. (Video: Renzo Galiano / El Comercio)

Un día antes del entrenamiento oficial, Julián Périco habló en conferencia de prensa sobre lo que será su nueva participación en el LAAC. “Ojalá puede hacer en mi país lo que Joaquín (Niemann) ha hecho en Chile”.

El Latin America Amateur Championship 2020 empezará este jueves 16 y culminará el domingo 19, en Mayakoba. El ganador será el primer jugador de la historia de este torneo en ganar la invitación para jugar The Open.