El Latin America Amateur Championship abrirá el telón este jueves 16 de enero en el Pilar Golf Club. En el campo elegido para la celebración de su décima edición, el que marcó el inicio del reconocido campeonato, los golfistas aficionados más destacados de la región buscarán alzar el trofeo del LAAC, entre ellos dos peruanos: Mauricio Tello y Patrick Sparks.

Tello, el peruano con mejor ranking del campeonato (640) quedó ubicado junto al colombiano Samuel González y el boliviano Flavio Sameja en el grupo 22, que verá acción partiendo del hoyo 1 desde 10:33 a.m. (12:33 p.m. hora local). Recordemos que será el segundo LAAC del jugador de 18 años, quien el año pasado en Panamá no superó el corte.

En tanto, Sparks empezará el camino en su tercer Latin America Amateur Championship también a partir de las 10:33 de la mañana, pero lo hará arrancando del hoyo 10. El peruano de 23 años, quien en el torneo del 2024 acabó en el puesto 25 de la clasificación, estará en el grupo 31, al lado de Alejandro Villavicencio (Guatemala) y Rafael Abad de Venezuela.

El año pasado, en Panamá, Patrick Sparks fue el mejor peruano en el Latin America Amateur Championship. (Foto: LAAC) / David Paul Morris

Las plataformas de ESPN cubrirán el evento en Perú, Argentina, así como en toda América Latina y Estados Unidos. Toda la cobertura también se retransmitirá en directo en la página web oficial del campeonato: LAACgolf.com.

Fundado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el Latin America Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en Sudamérica y América Central, México y el Caribe. El campeón del Latin America Amateur Championship jugará el Masters Tournament 2025 en Augusta National; The 153rd Open en Royal Portrush; y el 125th U.S. Open que se disputará en Oakmont Country Club.