El Lima Golf Club abrió sus puertas para dar comienzo al Latin America Amateur Championship (LAAC), que se juega por primera vez en el Perú. La ronda inicial del jueves -que empezó con algo de lluvia bien temprano- fue irregular para los golfistas nacionales, teniendo a Mauricio Tello y Patrick Sparks como los mejores posicionados. Ambos terminaron la jornada con tarjetas de 70 golpes (par), ubicándose en el décimo lugar.

Sparks, uno de los candidatos al título tras su subcampeonato en la LAAC del año pasado disputado en Argentina, abrió con un recorrido prometedor gracias a una serie de birdies en la ida, pero una vuelta de regreso más complicada lo vio terminar igualando el par del campo. Su arranque en los primeros hoyos hizo recordar a la performance mostrada en el certamen del 2025, liderando la tabla en varios pasajes. Sin embargo, con el transcurrir del día, el peruano de 24 años tuvo dificultades para mantener el ritmo.

Por su parte, Tello, con apenas 19 años y ya con experiencia en este torneo, manejó bien las exigencias del campo para cerrar su vuelta en pares, demostrando compostura y capacidad para mantenerse competitivo incluso en un tablero con rivales de alto nivel internacional.

Mauricio Tello terminó la ronda 1 con 70 golpes. (Foto: LAAC) / Thomas Lovelock

Rafael Claux fue el tercer mejor peruano de la ronda 1 del LAAC y el encargado de dar el golpe inaugural. Con 75 golpes (+5), el golfista de 40 años terminó en el puesto 48. Detrás se colocaron Christian Muñoz -con 76 golpes (+6)-, Jaime Yzaga -con 77 golpes (+7)- y Tiago Ledgard -con 79 golpes (+79)-.

Después de la ronda 1, el argentino Andrés Schönbaum y el venezolano Andrés Martínez Benedetti encabezan el Latin America Amateur Championship 2026. Ambos finalizaron con 66 golpes (-4) el día inaugural del campeonato organizado por el Masters, The R&A y la USGA.

Rafael Claux dando el el golpe inaugural del certamen en el Lima Golf Club. (Foto: LAAC) / Logan Whitton

El LAAC 2026 se disputa por primera vez en Perú. Entre los competidores destacados de ediciones anteriores se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz; el argentino Alejandro Tosti; y los chilenos Cristóbal Del Solar, Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último campeón en 2018. El ganador de la edición 2026 recibirá una invitación para disputar el Masters Tournament 2026, además de exenciones para The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.

El Lima Golf Club es un campo de estilo parkland rodeado de edificios de gran altura, la mayoría construidos durante el último siglo desde la fundación del club en 1924. Ha sido sede de la Copa Los Andes, los Juegos Panamericanos y el Women’s Amateur Latin America 2024. Es uno de los campos más antiguos del Perú y fue rediseñado en 2018 por Mackenzie & Ebert.