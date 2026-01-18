El Latin America Amateur Championship se acerca a su final y, a diferencia de lo que sucedió en Argentina en la edición anterior, en la que un peruano estuvo cerca de quedarse con el título, esta vez el Lima Golf Club coronará a un jugador extranjero. Al igual que en la ronda 1 y 2, Patrick Sparks y Mauricio Tello fueron los mejores golfistas nacionales tras el tercer día.

Sparks, quien llegó al certamen como candidato al título debido al subcampeonato en el LAAC 2025, tuvo problemas para sostener el juego mostrado el viernes, en el que acabó con un 69 (-1). El sábado, cuando se esperaba que el golfista de 24 años siguiera en ritmo ascendente y remontara, hizo 7 golpes por encima del par (77), ubicándose en el puesto 26 de la general (+6).

Cuatro lugares más abajo (+7) finalizó Tello la tercera ronda del LAAC 2026, con tres golpes por encima del par. Después de tres intensas jornadas, el peruano de 19 años acumula 217 golpes.

Mauricio Tello se mantiene como el segundo mejor peruano del torneo en Lima. (Foto: LAAC) / Thomas Lovelock

Rafael Claux se mantiene como el tercer mejor peruano del certamen, con 219 golpes acumulados (+9). Lo siguen Christian Muñoz y Jaime Yzaga, ambos con un +10 (220). Mientras que Tiago Ledgard no superó el corte.

En tanto, Segundo Oliva Pinto lidera tras la tercera ronda del Latin America Amateur Championship 2026. El argentino firmó una tarjeta de 64 (-6) con siete birdies y, con un total de -5 (205 golpes), encabezando la tabla por un golpe sobre el brasileño Eduardo Matarazzo (66) y el argentino Andy Schönbaum (72), después de 54 hoyos.

El LAAC 2026 se disputa por primera vez en Perú. Entre los competidores destacados de ediciones anteriores se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz; el argentino Alejandro Tosti; y los chilenos Cristóbal Del Solar, Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último campeón en 2018. El ganador de la edición 2026 recibirá una invitación para disputar el Masters Tournament 2026, además de exenciones para The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.

El Lima Golf Club es un campo de estilo parkland rodeado de edificios de gran altura, la mayoría construidos durante el último siglo desde la fundación del club en 1924. Ha sido sede de la Copa Los Andes, los Juegos Panamericanos y el Women’s Amateur Latin America 2024. Es uno de los campos más antiguos del Perú y fue rediseñado en 2018 por Mackenzie & Ebert.