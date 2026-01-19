En el Lima Golf Club, bajo la presión de un desempate que parecía no conceder respiro, Mateo Pulcini escribió el momento más importante de su carrera amateur ante los ojos del venezolano Virgilio Paz Valdés. El argentino sobrevivió a cada golpe decisivo y, tras dos hoyos de playoff, se consagró campeón del Latin America Amateur Championship 2026, en una jornada marcada por los nervios y la emotividad digna de una final.

Con este triunfo, Pulcini se convirtió en el tercer jugador argentino en ganar el LAAC, el ‘Major’ de los aficionados organizado por el Masters, The R&A y la USGA. Además del título, el cordobés aseguró una invitación para disputar el Masters de Augusta National Golf Club en abril, junto con exenciones para The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills. El campeón también competirá en The Amateur Championship y el U.S. Amateur.

Pulcini cerró el campeonato con una ronda de 68 golpes (-2), para un total de 275 (-5), resultado que le permitió igualar al venezolano Virgilio Paz Valdés gracias a un putt decisivo desde seis metros para par en el hoyo final. En el desempate, el argentino volvió a apoyarse en su fortaleza mental: primero forzó un segundo hoyo de playoff con otro largo putt, y luego capitalizó un desenlace favorable tras enviar su salida al rough de bermuda, desde donde logró mantenerse en juego.

Mateo Pulcini (derecha) junto al venezolano Virgilio Paz Valdes, subcampeón del torneo jugado en el Lima Golf Club. (Foto: LAAC) / David Paul Morris

“Es una sensación increíble. Tener esta oportunidad de jugar este torneo y, por supuesto, ganarlo, es algo que solo me imaginaba antes de venir”, señaló Pulcini tras el triunfo. El argentino explicó que había soñado con ese resultado antes de dormir y destacó la emoción de acceder a tres Majors: el Masters, el U.S. Open y The Open Championship, torneos que afrontará por primera vez en su carrera.

Por su parte, Paz Valdés, subcampeón del certamen, obtuvo invitaciones para las etapas finales de clasificación de The Open, el U.S. Open y el U.S. Amateur Championship. Asimismo, los tres primeros clasificados del torneo recibirán una exención para participar en The Amateur Championship.

Para definir al campeón del torneo disputado en Lima, se tuvo que ir a un desempate, instancia en la que Mateo Pulcini se llevó el trofeo. (Foto: LAAC) / David Paul Morris

El título de Pulcini reafirma la presencia argentina en el LAAC, una historia que se repite cada tres años: Abel Gallegos fue campeón en 2020, Mateo Fernández de Oliveira en 2023, y ahora el jugador de Río Cuarto, que con 25 años se convirtió en el campeón más veterano del torneo. Con esta consagración, Argentina igualó a Chile en cantidad de títulos en una undécima edición que tuvo al Lima Golf Club como escenario destacado y que volvió a confirmar al LAAC como una plataforma clave para el desarrollo del golf en Latinoamérica y el Caribe, con su próxima parada programada para 2027 en México.