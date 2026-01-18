El Lima Golf Club cerró una semana histórica con el Latin America Amateur Championship 2026. El prestigioso torneo que se realizó por primera vez en Perú tuvo un cierre de película, con el argentino Mateo Pulcini alzando el trofeo en una jornada larga. Si bien en esta edición ningún peruano estuvo cerca de disputar el título, como sucedió en el Pilar el año anterior, los golfistas nacionales tuvieron buen cierre de certamen.

LEE TAMBIÉN | LAAC 2026: así van los golfistas peruanos tras la ronda 3 del torneo en el Lima Golf Club

El mejor peruano en la general fue Patrick Sparks, subcampeón el año pasado en Argentina. El golfista de 24 años cerró bien el LAAC, haciendo una buena última jornada que le permitió acabar en el puesto 16. El domingo hizo un -2 (su marca más destacada durante el campeonato), terminando con un 284 golpes, cuatro sobre el par.

Detrás de Sparks, apareció Mauricio Tello, quien finalizó su participación con un +6. Al igual que el subcampeón en 2025, el peruano de 19 años hizo su mejor día el domingo. En la última jornada, Tello logró un -1 (69), que lo posicionó en el lugar 22.

Rafael Claux tuvo un buen cierre de torneo. En la imagen al lado de su esposa María Salinas, quien también fue su caddie. (Foto: LAAC) / David Paul Morris

Por su parte, Rafael Claux fue el tercer mejor peruano del certamen, acumulando 288 en las cuatro rondas (+8). Claux fue de menos a más en el LAAC, acabando la jornada final con 69 golpes (-1).

Christian Muñoz y Jaime Yzaga, ambos con 292 golpes en total (+12), finalizaron igualados dentro de los primeros 50 lugares. En tanto, Tiago Ledgard no superó el corte.

El LAAC 2026 se disputó por primera vez en Perú. Entre los competidores destacados de ediciones anteriores se encuentran los colombianos Nicolás Echavarría y Sebastián Muñoz; el argentino Alejandro Tosti; y los chilenos Cristóbal Del Solar, Mito Pereira y Joaquín Niemann, este último campeón en 2018. El argentino Mateo Pulcini, flamante campeón, recibirá una invitación para disputar el Masters Tournament 2026, además de exenciones para The 154th Open Championship en Royal Birkdale y el 126th U.S. Open en Shinnecock Hills.

El Lima Golf Club es un campo de estilo parkland rodeado de edificios de gran altura, la mayoría construidos durante el último siglo desde la fundación del club en 1924. Ha sido sede de la Copa Los Andes, los Juegos Panamericanos y el Women’s Amateur Latin America 2024. Es uno de los campos más antiguos del Perú y fue rediseñado en 2018 por Mackenzie & Ebert.