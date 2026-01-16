El Latin America Amateur Championship regresará a México. Durante la jornada inaugural del LAAC 2026, que se disputa por primera vez en Perú, el Masters Tournament, The R&A y la USGA anunciaron que la próxima edición del certamen se disputará en Mayakoba, en El Camaleón Golf Course, ubicado en Playa del Carmen, del 14 al 17 de enero de 2027. Como se recuerda, aquel escenario fue sede en el 2020.

Al referirse a la elección de Mayakoba, Martin Hattrell, Chairman of The R&A, explicó que “el regreso a Mayakoba refleja el compromiso de los Socios Fundadores de brindar a los golfistas más talentosos de la región la oportunidad de competir cada año en un escenario de clase mundial”. Además, destacó que El Camaleón es un campo “reconocido por haber recibido campeonatos y eventos del tour de gran prestigio” y expresó el entusiasmo por regresar a México para una nueva edición del campeonato en 2027.

¡Todos los reflectores en México para el LAAC 2027!



El torneo se celebrará por segunda ocasión en el Camaleón Golf Club de Mayakoba (2020).



The championship returns to El Camaleón Golf Club at Mayakoba for the second time (2020). pic.twitter.com/BKb3sEcnyF — Latin America Amateur Championship (@LAAC_Golf) January 15, 2026

Diseñado por Greg Norman e inaugurado en 2004, el El Camaleón Golf Course ha sido sede de numerosos eventos profesionales y del LAAC 2020, edición que consagró como campeón al argentino Abel Gallegos. El trazado es conocido por su recorrido entre selva tropical, manglares y hoyos frente al mar, con canales de agua dulce, y por su hoyo más emblemático: el par 5 del 7, que incluye un cenote de piedra caliza en medio del fairway.

Desde la organización local, Luis Durán, CEO de RLH Properties, grupo propietario de Mayakoba, señaló que “ser sede del LAAC 2027 en Mayakoba es un hito que reafirma el estatus de nuestro destino como un centro global de primer nivel para el lujo extremo y los deportes de élite”. Asimismo, remarcó que albergar este torneo permitirá mostrar “la belleza incomparable de El Camaleón” y apoyar el desarrollo del talento amateur de la región.

El torneo se disputará en el campo mexicano del 14 al 17 de enero de 2027.

Sobre el regreso del torneo, Andrés Jurado Rivera Torres, presidente de la Federación Mexicana de Golf, afirmó: “Estamos entusiasmados de traer nuevamente el Latin America Amateur Championship a Mayakoba y a México, donde el golf en nuestro país continúa creciendo y el regreso de este campeonato volverá a colocar al golf mexicano en el escenario mundial”.

El Latin America Amateur Championship fue fundado en 2014 por el Masters Tournament, The R&A y la USGA con el objetivo de fortalecer el desarrollo del golf amateur en Sudamérica, Centroamérica, México y el Caribe. El torneo se disputa cada año en campos destacados de la región y reúne a los mejores jugadores amateurs. El campeón obtiene una invitación para competir en el Masters Tournament, además de exenciones para The Open y el U.S. Open.