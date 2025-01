La sonrisa lo delata. Mark Lawrie no puede ocultar su alegría al hablar sobre Perú como sede del siguiente Latin America Amateur Championship. El director de la R&A para Latinoamérica y el Caribe, uno de los artífices detrás del crecimiento del campeonato para aficionados, considera que esta designación es la ratificación del buen trabajo que se está haciendo desde la Federación Peruana de Golf, al tiempo que elogió al Lima Golf, hogar del LAAC 2026, calificándolo como uno de los grandes clubes de la región.

-¿Satisfecho con la elección de Perú como sede del próximo LAAC?

Totalmente. Fui el portador de malas noticias dos veces, teniendo que informarles a las autoridades del golf peruano que, lamentablemente por motivos de fuerza mayor, el LAAC no iba a llegar. Pero ahora estoy muy contento y satisfecho de pensar que la tercera va a ser la vencida y que ahora sí vamos a estar allí para disfrutar de, seguramente, un gran campeonato en el Lima Golf.

-¿La organización del WALA en el Lima Golf Club fue determinante para la elección?

No creo que haya sido determinante. El WALA (Women´s Amateur Latin America) simplemente confirmó que el Lima Golf era una buena sede y un club absolutamente adecuado para la organización de un campeonato de este calibre. Pero, la realidad es que Lima ya había sido aprobada anteriormente. Se dieron situaciones de Covid y políticas que nos imposibilitaron llevar el torneo. Espero no tengamos más sorpresas y que podamos estar allá en enero.

-¿Qué es lo que le gusta de la cancha del Lima Golf?

Creo que tiene un entorno que es muy especial, con la sensación de estar jugando en el medio de una ciudad, que es bastante increíble para los jugadores. El club es uno de los grandes clubes de la región, de eso no tenemos ninguna duda. Seguramente, el campo con los ajustes que se hicieron recibió un detalle de perfección, obviamente, con fines muy limitados. No hay grandes cambios que puedas hacer porque no se tiene el espacio, pero creo que lo que se hizo es verdaderamente maravilloso.

-¿En qué punto se encuentra el golf peruano?

Creo que está en un momento de una evolución interesante. Han aparecido, especialmente, chicas jóvenes que han empezado a arrimarse mucho en todos los campeonatos que juegan. Evidentemente, la performance de Sparks en el LAAC nos alienta a pensar que también por ahí te pueda aparecer lo que buscaban en caballeros, que es sangre nueva. A la larga, si una federación y sus clubes trabajan bien, los frutos se darán.

-En Estados Unidos hay becas universitarias para golfistas, pero no se completan. ¿Cómo hacer para que chicos de países como Perú puedan acercarse a estas oportunidades?

El tema de las becas en Estados Unidos es muy personal. Un chico debe tener el deseo, la vocación y tiene que poder adaptarse al sistema. No es para todo el mundo y tampoco una garantía de éxito. Dos de los jugadores más exitosos que tenemos en la región, Joaquín Niemann y Emiliano Grillo, no pasaron por sistema de college, fueron directamente de sus países al tour y les ha ido bien. Personalmente, creo que sí, es una buena escuela para darte más oportunidades de tener el éxito a nivel profesional; dicho eso, para llegar a que te vean debes ponerte en el candelero. Y campeonatos como el LAAC, Sudamericano Amateur o Copa Andes, son eventos que te permiten mostrar que tienes algo distinto. Los coachs de las universidades tienen presencia ellos mismos o gente que les informa sobre jugadores que se van destacando. Finalmente, el rendimiento es el que te dará la llave para acceder a distintas becas. Y después, reitero, tendrás que estar seguro que es ese el camino que quieres seguir.

-¿Hacer canchas públicas es una de las soluciones para masificar el golf? ¿Cómo hacerlo un deporte más cercano?

Evidentemente es una decisión que tiene que ver mucho con condiciones socioeconómicas de un país. Hacer canchas públicas no es fácil porque necesitas el lugar, que económicamente sea viable teniendo un flujo de público que lo cubra, ya que las federaciones no tienen los recursos ilimitadamente. Entonces, a veces hay que tratar de definir a qué apuntar. Hay países en la región a los cuales les digo que les será muy difícil crecer. Una isla en el Caribe, que tiene alto porcentaje de montaña y poco espacio para hacer un campo de golf. Ahora, si hacen un buen trabajo con sus jugadores y sus escuelas de alto rendimiento, pueden concentrar sus esfuerzos en producir buenos resultados en el alto rendimiento. No van a masificar el golf, no va a saltar de 2 o 3 mil jugadores en Perú a 50 mil, pero darán el primer paso que sería consolidar el golf de alto nivel, que les llame la atención a una cantidad de otros chicos que potencialmente puedan interesarse, es un camino. Perú tiene San Bartolo, que ha sido un lugar en donde han surgido jugadores, donde se ha ofrecido accesibilidad de acercarse al golf a gente de menos recursos. Este es un camino posible, pero no necesariamente el único. Reitero, uno tiene que hacer una buena introspección y tener convencimiento de cuál es el camino. Y a veces, esta suerte de masificación con la que uno sueña, no necesariamente se puede dar.