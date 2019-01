Lakers vs. Timberwolves EN VIVO ONLINE vía NBA TV: juegan por la NBA en el Target Center

.@KarlTowns' last 5 games:



31 pts. / 19 reb. / 5 ast. / 3 blk. / 1 stl. vs. ATL



34 / 18 / 7 / 6 / 3 at MIA



28 / 17 / 6 / 5 / 0 at NOP



28 / 12 / 7 / 1 / 0 at BOS



29 / 15 / 2 / 1 / 1 vs. ORL



GET THIS MAN TO THE ALL-STAR GAME.