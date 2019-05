Ex estrella de los Lakers reveló como evitó el doping en los Juegos Olímpicos de Atenas y otras adicciones

Lamar Odom sigue causando controversia a pesar de ya no jugar más a nivel profesional. El ex jugador de Los Ángeles Lakers convulsionó el mundo del basket tras publicar su autobiografía "Darkness to light" con confesiones polémicas. Entre otras cosas, reveló su secreto para evitar el doping en la previa a los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

El ex jugador del team USA participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en una de las presentaciones más lamentables de la nación estadounidense. Se convirtieron en el primer equipo conformado por jugadores de la NBA que no consiguió el oro olímpico.

USA Basketball propuso un riguroso control antidoping de cara a los Juegos Olímpicos en Grecia. Odom decidió engañar a la organización utilizando un pene falso.

"Pedimos un pene negro, robusto y gigante. Me bajé la cremallera de los pantalones y con cuidado saqué el pene falso por la bragueta. Para conseguir que la orina saliera tenía que apretar el cuerpo del pene repetidamente", reveló en su autobiografía.

Formó parte del equipo que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. | Foto: AP

Luego describió lo siguiente: "El oficial de la NBA que me hizo el test midió la temperatura de la orina para ver que era mía".

Asimismo, en 'Darkness to light' confesó ser un adicto al sexo: "En mi vida me he acostado con más de 2.000 mujeres. Hay demasiadas strippers a lo largo de mi vida como para contarlas. No era gran cosa, pero pagaba por ello", explicó.