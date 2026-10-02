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Resumen

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Una nueva dura penalización para Franco Colapinto en el GP de Malasia. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Una nueva dura penalización para Franco Colapinto en el GP de Malasia. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
/ ANDREJ ISAKOVIC
Por Marco Quilca León

Franco Colapinto tendrá que afrontar una carrera cuesta arriba en el Gran Premio de Malasia. El piloto argentino recibió una nueva penalización de diez puestos en la grilla luego de que Alpine decidiera instalar un nuevo motor de combustión interna en su monoplaza. Este castigo se suma a los cinco lugares que ya debía perder por el accidente que protagonizó en el GP de Azerbaiyán, por lo que partirá desde la última posición en la carrera del domingo.

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