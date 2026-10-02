Franco Colapinto tendrá que afrontar una carrera cuesta arriba en el Gran Premio de Malasia. El piloto argentino recibió una nueva penalización de diez puestos en la grilla luego de que Alpine decidiera instalar un nuevo motor de combustión interna en su monoplaza. Este castigo se suma a los cinco lugares que ya debía perder por el accidente que protagonizó en el GP de Azerbaiyán, por lo que partirá desde la última posición en la carrera del domingo.

La nueva sanción se produjo porque Alpine colocó el quinto motor de combustión interna Mercedes de la temporada en el auto de Colapinto, superando el límite permitido sin penalización. La escudería decidió asumir ahora el recargo de diez posiciones debido a que el argentino ya tenía cinco puestos de castigo pendientes por el incidente de Bakú. De esta manera, Colapinto acumula 15 posiciones de penalización respecto del lugar que consiga en la clasificación.

El primer castigo se originó en la carrera de Azerbaiyán. Durante una resalida tras el ingreso del Auto de Seguridad, Colapinto bloqueó los neumáticos en la primera curva y terminó impactando contra su compañero Pierre Gasly y el McLaren de Lando Norris. Los tres pilotos quedaron fuera de competencia y los comisarios determinaron que el argentino fue responsable del incidente, por lo que recibió una sanción que debía trasladarse a la siguiente carrera.

"ENFOCADOS EN LA CARRERA. EL SÁBADO ESTÁ UN POQUITO PERDIDO POR LA PENALIZACIÓN". Franco Colapinto analizó el rendimiento de su Alpine en las dos primeras prácticas libres en Malasia.



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En medio de este complicado panorama, Alpine decidió enfocar el trabajo del viernes pensando directamente en la carrera. Colapinto fue decimonoveno en la primera práctica y terminó último en la segunda, aunque completó 31 vueltas en esta última sesión. El equipo priorizó las tandas largas y la recopilación de información sobre el comportamiento del auto antes que buscar una vuelta rápida pensando en la clasificación.

Tras finalizar la jornada, Colapinto reconoció que la penalización modificó por completo la planificación del fin de semana. “El sábado está un poco perdido por las penalizaciones. Largaré último, así que intentaremos avanzar en posiciones en la carrera”, expresó el argentino. También explicó que el equipo estuvo enfocado en el ritmo de carrera y que todavía tiene trabajo por delante para llegar de la mejor manera al domingo.

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre y posteriormente la clasificación. Sin embargo, el resultado de la ‘qualy’ no determinará por completo la posición de partida de Colapinto: deberá retroceder 15 lugares por las penalizaciones acumuladas, lo que lo deja encaminado a iniciar la competencia desde el fondo de la parrilla.

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