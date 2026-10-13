La delegación peruana destacó en el Campeonato Mundial de Remo Costero 2026, disputado en Qingdao, China, al conquistar una medalla de plata y otra de bronce, además de conseguir un sexto puesto mundial. Las hermanas Alessia y Valeria Palacios fueron protagonistas de la actuación nacional al subir al podio en la prueba de doble par femenino.

El resultado representa un importante logro para el remo peruano en una competición que reúne a deportistas de distintas potencias internacionales. La delegación nacional también consiguió una presea de bronce en la modalidad de cuádruple par femenino con timonel y se ubicó entre los seis mejores equipos del mundo en doble par mixto.

MIRA AQUÍ: Alessia y Valeria Palacios conquistan el oro para Perú en remo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Alessia y Valeria Palacios conquistan la plata en China

El resultado más destacado de Perú llegó en la final A de doble par femenino (CW2x), donde las hermanas Alessia y Valeria Palacios completaron el recorrido de 4.000 metros con un tiempo oficial de 32 minutos, 25 segundos y 22 centésimas.

La dupla peruana, identificada como PER01 y ubicada en el carril 10, mantuvo una actuación competitiva durante la regata. En el primer parcial de 1.000 metros ocupó el tercer lugar, pero logró avanzar hasta la segunda posición en el registro de los 2.400 metros, puesto que conservó hasta cruzar la meta.

China se quedó con la medalla de oro gracias a un tiempo de 32:07.96, mientras que Perú obtuvo la plata y Francia completó el podio con el bronce, tras registrar 32:31.16.

Alessia y Valeria Palacios dominan la final y conquistan el oro en remo para Perú. Foto: IPD

La actuación de las hermanas Palacios permitió a la delegación peruana superar a embarcaciones de países con tradición en esta disciplina, como Gran Bretaña y Estados Unidos, en una de las finales del campeonato mundial.

Perú consigue el bronce en cuádruple par femenino

La segunda medalla peruana llegó en la final A de cuádruple par femenino con timonel (CW4x+). El bote nacional estuvo integrado por Pamela Patricia Noya Reyes, Adriana Sanguineti, Alessia Palacios y Valeria Palacios, con Antonio Pipoli Sotil como timonel.

El equipo peruano completó los 4.000 metros en 27 minutos, 21 segundos y 60 centésimas, resultado que le permitió quedarse con la medalla de bronce.

LEE TAMBIÉN: Hermanas Palacios ganan medalla de plata para Perú en la Copa del Mundo de Remo en Suiza

Durante buena parte de la prueba, las peruanas se mantuvieron en la segunda posición. Sin embargo, en el parcial de los 3.500 metros pasaron al tercer lugar y conservaron esa ubicación hasta el final de la competencia.

Estados Unidos se adjudicó el oro con un tiempo de 26:59.62, mientras que Gran Bretaña obtuvo la plata al registrar 27:16.90. Perú completó el podio y sumó una nueva presea para el deporte nacional en Qingdao.

Johann Hamann y Pamela Noya logran el sexto puesto mundial

Perú también tuvo presencia en la final A de doble par mixto (CMix2x), con la dupla conformada por Johann Geronimo Hamann Zlatar y Pamela Patricia Noya Reyes.

El equipo femenino de remo conquistó la medalla de bronce en el Campeonato Mundial de Remo Costero 2026. Foto: Team Perú

Los deportistas nacionales completaron los 4.000 metros con un tiempo de 30:34.82, resultado que les permitió alcanzar el sexto lugar mundial en su categoría.

El podio fue encabezado por Finlandia, que se llevó el oro con 29:31.37. Estados Unidos obtuvo la medalla de plata con 29:45.70, mientras que China terminó en el tercer puesto con 29:55.98.

Aunque la dupla peruana no consiguió una medalla en esta modalidad, su presencia en la final A y entre los seis mejores equipos del mundo completó una destacada participación nacional en el campeonato.

VIDEO RECOMENDADO