Remo peruano conquista dos medallas en China: el logro de las hermanas Palacios en Qingdao. Foto: Team Perú/Facebook
Remo peruano conquista dos medallas en China: el logro de las hermanas Palacios en Qingdao. Foto: Team Perú/Facebook
Por Redacción EC

La delegación peruana destacó en el Campeonato Mundial de Remo Costero 2026, disputado en Qingdao, China, al conquistar una medalla de plata y otra de bronce, además de conseguir un sexto puesto mundial. Las hermanas Alessia y Valeria Palacios fueron protagonistas de la actuación nacional al subir al podio en la prueba de doble par femenino.

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