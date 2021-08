Desde que el Comité Olímpico Internacional cambió su reglamento en 2015 para sumar la diversidad e inclusividad le dio la oportunidad a personas de distintas identidades de género a participar. Laurel Hubbard se ha convertido en la primera deportista transgénero en participar en unos Juegos Olímpicos, participando en la categoría femenina 87 kg en Tokio 2020.

La neozelandesa que generó polémico quedó descalificada rápidamente, dado que no pudo completar de forma positiva los tres intentos que realizó, sin darle opción a medirse en la prueba de dos tiempos.

La cantidad de peso que intentó levantar fue primero de 120 kilogramos y luego aumentó a 125 kilos en los otros intentos, pero, ninguno funcionó para la deportista de 43 años.

Laurel Hubbard dejó las pesas en categoría masculina, pero volvió al deporte cuando ya había realizado una transición que la convertía en mujer. La neozelandesa fue subcampeona del mundo en 2017 y chocó hoy por el podio con otras levantadoras de pesas como Li Wenwen, campeona de la prueba y récord olímpico con 320 kg, la británica Emily Campbell que alzó 283 kg en la plata, así como la estadounidense Sarah Robles con bronce.

En declaraciones para el Forum Internacional de Tokio, Hubbard admitió sentirse decepcionada por su rendimiento: “Desde el punto de vista deportivo no he cumplido con los estándares que me había impuesto y tampoco los que esperaba de mí mi país”.

“He de estar agradecida a mis seguidores en Nueva Zelanda por todo el amor y el aliento que me han dado. Agradezco también al Comité Olímpico Internacional (COI) por su compromiso en demostrar que el deporte es para todos, es inclusivo y esto es fabuloso”, concretó la neozelandesa tras finalizar su participación.

Conforme a los criterios de Saber más

MÁS SOBRE TOKIO 2020...