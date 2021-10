Conforme a los criterios de Saber más

Minnesota Timberwolves enfrentará esta noche a Brooklyn Nets en el último partido de la pretemporada para los dirigidos por Chris Finch. Para este encuentro, la franquicia anunció que no contarán con Jordan McLaughlin y D’Angelo Russell. Ante este escenario, El Comercio conversó con el entrenador sobre la posibilidad de que Leandro Bolmaro tenga más minutos en cancha. Asimismo, también habló Karl Anthony Towns sobre lo que debe mejorar el equipo de cara a la temporada regular.

Timberwolves encara este cuarto partido de la preseason con tres victorias y con rendimientos convincentes. No obstante, el coach Chris Finch aún no define la rotación que usará para la temporada regular, puesto que ha llegado a rotar hasta 16 jugadores en un solo partido.

Para esta noche, Timberwolves no contará con D’Angelo Russell (armador titular) ni con Jordan McLaughlin (posible armador reserva), por lo que esos minutos podrían ser utilizados por Leandro Bolmaro.

Le consulté al coach Finch por ello y respondió lo siguiente: “Sí, tal cual lo dices, Leonardo. Bolmaro ha jugado muy bien en los partidos de pretemporada con el equipo y veremos la forma de que juegue más minutos. Queremos verlo antes en el partido, ya no ingresará en el último cuarto”.

Coach de Timberwolves: “Leandro Bolmaro tendrá más minutos frente a Nets” | Foto: AP

Karl Anthony Towns: “Me gusta que estemos muy atentos en defensa”

Asimismo, también pude conversar con Karl Anthony Towns, jugador franquicia de Timberwolves. Le consulté lo siguiente: “KAT, a pesar de las tres victorias, ¿qué crees que aún deben mejorar como equipo?”

El pívot de Timberwolves dijo lo siguiente: “Me gusta como estamos jugando, sobretodo porque estamos muy atentos en defensa. Hemos tenido problemas en el pasado y me agrada que le demos la importancia necesaria a la defensa. Teniendo jugadores como Anthony Edwards, D’Angelo Russell o yo, no me preocupa tanto el ataque, pero sí me preocupaba la defensa, creo que mejoramos con eso. En estos tres juegos, en dos de ellos no hemos lanzado bien, pero la buena defensa nos mantuvo a flote. También habla bien de la profundidad de nuestro equipo, tenemos jugadores que pueden entrar a la cancha y hacer las cosas muy bien”.

Karl Anthony Towns buscará guiar a sus Timberwolves a los PlayOffs de la NBA | Foto: AFP