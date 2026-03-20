LeBron James volvió a hacer historia en la NBA al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la liga, consolidando aún más su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos. El alero de Los Angeles Lakers celebró este nuevo récord con una actuación completa que incluyó un triple-doble.

En el mismo encuentro, Luka Dončić se robó parte del protagonismo con una actuación descomunal: anotó 60 puntos y lideró la victoria de los Lakers ante Miami Heat en un partido que quedará en la memoria. El esloveno mostró una eficacia notable y fue imparable durante todo el juego.

LeBron cerró la noche con 19 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias, siendo clave no solo por sus números, sino por su liderazgo en cancha. A sus 41 años, continúa siendo determinante en el rendimiento del equipo angelino.

Con esta victoria, los Lakers extendieron su racha positiva y se consolidan como uno de los equipos más en forma de la temporada. La combinación entre la experiencia de LeBron y el talento ofensivo de Dončić ilusiona a la franquicia con pelear por el título en la presente campaña.