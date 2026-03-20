Por Redacción EC

LeBron James volvió a hacer historia en la NBA al convertirse en el jugador con más partidos disputados en la liga, consolidando aún más su legado como uno de los más grandes de todos los tiempos. El alero de Los Angeles Lakers celebró este nuevo récord con una actuación completa que incluyó un triple-doble.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.