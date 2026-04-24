Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

LeBron James está siendo sondeado para jugar en los Golden State Warriors de Stephen Curry en la próxima temporada. (Foto: Getty Images)
LeBron James está siendo sondeado para jugar en los Golden State Warriors de Stephen Curry en la próxima temporada. (Foto: Getty Images)
/ Adam Pantozzi
Por Raúl Castillo

Tiene 41 años, debería estar en casa viendo los playoffs con sus hijos, pero el destino -a veces cruel- lo ubica como la última estrella en pie de Los Angeles Lakers enfrente de las jóvenes estrellas Alperen Sengun (23), Amen Thompson (23), Jabari Smith (22). El ‘Rey’ ha completado su vigésimo tercera temporada regular, un récord de la liga, lo ha hecho de forma extraordinaria, con números no propios de alguien de su edad, parece invencible, aunque todo equipo necesita de socios para llegar al último juego de la campaña.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.