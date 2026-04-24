Tiene 41 años, debería estar en casa viendo los playoffs con sus hijos, pero el destino -a veces cruel- lo ubica como la última estrella en pie de Los Angeles Lakers enfrente de las jóvenes estrellas Alperen Sengun (23), Amen Thompson (23), Jabari Smith (22). El ‘Rey’ ha completado su vigésimo tercera temporada regular, un récord de la liga, lo ha hecho de forma extraordinaria, con números no propios de alguien de su edad, parece invencible, aunque todo equipo necesita de socios para llegar al último juego de la campaña.

Entonces, ¿cómo hacerlo ahora solo con Rui Hamichura, DeAndre Ayton y Luke Kennard?

LeBron James espera un milagro del cielo con el regreso de Luka Dončić, el base que lideró la NBA con un promedio de 33.5 puntos por partido en 64 juegos. El esloveno voló el último viernes de regreso a los Ángeles para ser reevaluado de su lesión en el isquiotibial izquierdo, en donde presenta de una distensión de grado 2. El ex ‘Mavs’ hizo una parada en Madrid, la que su casa desde el 2012 hasta 2018, para tratarse una semana con su ex preparador físico, Samuel Castillo.

En España, Dončić se sometió a inyecciones en la zona dañada para recuperarse en tiempo récord: este tipo de lesiones suelen tardar semanas hasta un mes, en algunos casos. ¿Cuándo tiempo tiene fuera de la cancha? 17 días. “Sé que hará todo lo posible por volver”, indicó JJ Redick, entrenador de la franquicia angelina, quien lo definió como “baja indefinida” al igual que Austin Reeves, el otro integrante del ‘Big Three’ de Lakers. Así, todo muy difícil.

LeBron James ha sido campeón de la NBA en cuatro oportunidades: 2012, 2013, 2016 y 2020. (Foto: Getty Images) / Adam Pantozzi

El plan hasta el regreso de Luka

De cara a los playoffs, Redick ha basado su trabajo en dos puntos: el problema de los rebotes (los Lakers están ubicados en el 26° de toda la liga) y asegurar de que la responsabilidad del manejo del balón no recaiga únicamente en LeBron, quien terminó la temporada regular con el premio al Jugador de la Semana en la Conferencia Oeste. Marcus Smart, de 32 años y tres veces en el mejor quinteto defensivo con los Celtics, ha regreso a la alineación titular, aportando un impulso a la ofensiva sin anotar: sumar asistencias y hace jugar al equipo.

“Esa es una de las principales razones por las que queríamos traer a Smart, no solo por su defensa, sino también porque, incluso después de Boston, en las últimas temporadas ha tenido un buen desempeño como creador de juego secundario”, agregó Redick, quien elogia a su equipo, pero sabe que necesita del hombre que hace de todo en el campo: Doncic.

Luka Dončić conoció a Novak Djokovic en su estancia en Madrid, España. (Foto: Getty Images) / Victor Carretero

Ahora, los Lakers necesitan de dos milagros: de que Luka se recupere en tiempo récord y juegue con la natural que hizo posicionar a Los Ángeles en el puesto 4 de la Conferencia Oeste y que LeBron tenga la energía para poder eliminar a los Rockets, que es cuando ya Luka podría estar en condiciones de volver al campo: puede que sea su temporada o quizás no, pero el ‘Rey’ tiene que jugar como si fuese el último juego, para luego darle el testimonio a Doncic.

Luka trabajó muy fuerte su cuerpo para soñar con un título; ahora necesita del mejor LeBron.

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