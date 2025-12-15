Leo Solórzano hace historia para el Perú en el Mundial de Red Bull Tetris

El Perú volvió a brillar en el ámbito internacional gracias a Leo Solórzano. El campeón nacional de Red Bull Tetris Perú, conocido en la comunidad gamer como @alkalinexig, finalizó su participación en la primera Final Mundial de Red Bull Tetris, realizada en Dubái, alcanzando el subcampeonato tras medirse con los mejores jugadores del mundo. Este resultado representó un hecho histórico, ya que se convirtió en el primer ser humano en competir en una pantalla gigante creada con drones.

Después de vencer a Francia en las semifinales, Solórzano disputó la gran final ante el representante de Turquía en un duelo inédito, proyectado sobre una pantalla aérea compuesta por más de 4.000 drones perfectamente sincronizados. El cielo de Dubái se transformó así en un enorme tablero interactivo, con el Dubai Frame como escenario central. La definición se jugó al mejor de tres partidas y terminó con un 2-0 a favor del competidor turco.

Por primera vez a nivel mundial, Red Bull Tetris® presentó un videojuego interactivo ejecutado en tiempo real mediante drones, cuyos movimientos, colores y transiciones estuvieron coordinados con música en vivo a través de una línea de tiempo previamente diseñada. La fusión de tecnología, precisión y creatividad dio lugar a una experiencia visual sin precedentes dentro de los esports. El evento contó además con la presencia del creador de contenido peruano Philip Chu Joy, invitado especial que fue parte de esta jornada histórica en Dubái.

El recorrido de Solórzano comenzó en las clasificatorias abiertas de Red Bull Tetris® Perú, que congregaron a más de 6.500 jugadores mayores de 18 años. Tras consagrarse campeón nacional en noviembre, viajó a Dubái para representar al país en esta final histórica organizada por Red Bull y The Tetris Company.

La competencia mundial reunió a representantes de más de 60 países y superó los 7 millones de partidas clasificatorias a nivel global, consolidando a Red Bull Tetris® como uno de los torneos más ambiciosos del ecosistema gamer. Con esta participación, Red Bull reafirma su apuesta por el talento peruano y su compromiso de seguir impulsando experiencias innovadoras que reinventan los videojuegos clásicos.