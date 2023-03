El rostro de Christian Cueva habla no solo de la mala suerte que un choque lo saque del primer partido como titular en Alianza Lima, también genera el primer cuestionamiento: ¿era necesario que tome un lugar en el equipo inicial?

Cueva se presentó en el equipo titular de Alianza Lima este domingo ante Atlético Grau en el Estadio Municipal de Bernal, en Piura. El volante tomó el puesto de Andrés Andrade para pararse detrás de Pablo Sabbag en el ataque íntimo.

Su primera jugada fue un pase largo en profundidad al que Franco Zanelatto no iba a llegar nunca. Y la segunda fue apenas en el minuto 4 de juego con un fuerte choque con Jeremy Rostaing que le costó la tarjeta amarilla al aliancista. Y no solo eso, su rodilla quedó sentida por eso.

Tres minutos después, una falta sobre él lo mandó al piso. Y ahí sintió más la molestia que le dejó el primer choque. Probó pisar, correr. pero solo soportó hasta el minuto 20. Lavandeira entró en su lugar.

No se sabe aún la magnitud de la lesión de Cueva, pero sus primeros pasos con Alianza Lima han sido malos. Ingresó ante Sport Huancayo y no gravitó en la derrota del domingo pasado. Ahora fue titular ante Grau no el golpe lo sacó del campo.

El martes 7 de marzo Christian Cueva realizó su primer entrenamiento con Alianza Lima. El sábado 11 fue presentado ante el público en Matute previo al partido ante Cusco FC. En esa fecha, Guillermo Salas dijo algo que hoy vuelve a la mente de los aliancistas.

“Christian Cueva ha sido el último en llegar al plantel y estamos haciendo un acondicionamiento físico para que esté apto de aquí a un par de semanas”, declaró el entrenador tras la victoria sobre los cusqueños.

Lo concreto es que Alianza no esperó dos semanas a Cueva. El domingo 19 de marzo jugó 20 minutos en la altura de Huancayo y este 26 empezó el partido como titular en el calor de Piura. Es decir, según los planes de Salas, este domingo debía estar apto.

No decimos que Christian Cueva no haya estado preparado para ser titular, eso Guillermo Salas lo sabe mejor que nadie. De hecho, según su plan, era para este fin de semana que ya debía estar apto.

Sin embargo, como se sabe, Alianza Lima tiene un plantel amplio como para ir llevando de a pocos a Christian Cueva, quien no tenía actividad profesional desde el 30 de diciembre, con el Al Fateh de Arabia Saudita. Si bien el volante venía trabajando de manera individual durante los primeros meses del año, el trabajo con fútbol es distinto.

Andrés Andrade, Pablo Lavandeira y el mismo Jairo Concha son las opciones para ocupar el puesto donde se mueve Cueva, detrás del punta tirado hacia la izquierda. Pero Chicho Salas decidió que Christian vaya desde el vamos con apenas tres semanas de entrenamiento con el fichaje.

“Le duele la rodilla”, fue el mensaje que le dio el doctor de Alianza al reportero de cancha de Liga 1 Max durante la transmisión del encuentro. Con dificultad se fue caminando al vestuario.

Cueva vs. Grau

21 minutos

7 toques

4 pases acertados de cinco

2 de tres duelos ganados

1 posesión perdida

Alianza ha sufrido por las lesiones en estos últimos días. Gino Peruzzi y Bryan Reyna han sido bajas, pese a que Reyna aparece en la banca en Piura. En el partido en Bernal, a Cueva se le unió Yordy Vílchez, quien tuvo una caída que complicó su rodilla.

La primera semana de abril empieza la Copa Libertadores y se espera que el golpe que sufrió Christian Cueva no sea de consideración para que pueda estar desde el inicio del torneo continental. En semana y media, los íntimos deben salir al campo a borrar la mala racha de 29 partidos sin ganar.

