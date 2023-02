Son idénticas. Desde el ADN hasta la pasión por el vóley. Marina y Simone Scherer lucen los colores de sus clubes para poder diferenciarse, ya que sin ellos, la gente las confunde a una con la otra. Son hermanas gemelas y este jueves en el Polideportivo de Villa El Salvador se enfrentarán por primera vez en un torneo profesional. El duelo entre Alianza Lima y la Universidad San Martín tendrá el mismo rostro en cada lado del campo.

Tienen 28 años y son figuras destacadas en la Liga Nacional de Vóley. La central Simone ya en su cuarto año en suelo peruano –antes jugó en Géminis y Vallejo–, mientras que la armadora Marina juega su segunda temporada en el club de La Victoria. Se volvieron a ver para esta nota luego de un mes –sus horarios no coinciden– y este jueves se volverán a encontrar. Pero ya no será un encuentro de hermanas, más bien un duelo para saber quién es la mejor.

Se enfrentaron antes, pero siendo juveniles, cuando el vóley recién se presentaba como una opción en sus vidas. “Pero no lo tomábamos tan en serio, ahora sí. Va a ser un enfrentamiento muy difícil porque somos hermanas, pero ya en la cancha tenemos que olvidarnos de eso”, nos dice Simone. Como juveniles se enfrentaron allá por el 2013-2014, cuando ambas pasaron a jugar en clubes de vóley. “Era diferente, no había rivalidad. No como ahora que es un Alianza-San Martín que es otro nivel”, agrega Marina.

Y eso que iniciaron su vida deportiva jugando fútbol. Marina empezó a practicarlo de niña, hasta los 12 años. A Simone no le gustaba, pero acompañaba a su gemela “para no quedarme sola”. La vida les tenía reservado este capítulo.

Cuando se mudaron y cambiaron de colegio, un profesor las invitó a practicar vóley. Allí cambió todo. “Jugamos juntas hasta los 15 años. Ahí cada una jugó en los puestos donde se sintió mejor y felizmente fueron distintos, sino hubiéramos tenido que disputar un puesto”, cuenta con nostalgia Simone.

Frente a frente

Y así llegaron al Perú. Simone en el 2016, Marina el año pasado. “Me gustó mucho la Liga. Es mi cuarto año acá. La gente te trata bien, la hinchada en el coliseo se acerca a saludarte, a hablar contigo, a pedirte una foto. Me gustó esa pasión por el vóley”, nos dice Simone. Y eso fue lo que también destaca Marina, quien ha vivido el vóley en varios países, pero en pocos ha vivido lo que se ve con los hinchas, sobre todo los de Alianza. “A los deportistas nos gusta estar cerca de la gente que se apasiona por el mismo deporte que nosotras”, nos dice.

Y cada una tiene sus objetivos. Marina con Alianza sabe que la meta es el título, luego de dos finales perdidas. “La idea es esa, por la historia, por el escudo, pero vamos paso a paso”, cuenta.

Para Simone la historia apunta a devolverle a la San Martín el nivel que tuvo no hace mucho, cuando conquistó cinco títulos entre el 2013 y 2019. “Tiene historia. Vi triste lo que pasó el año pasado [el descenso] y ahora estamos trabajando duro para dejar a la San Martín arriba. Sabemos la camiseta que vestimos y tenemos que representarla muy bien”, afirma.

Este jueves se enfrentarán, pero para el futuro sus deseos pasan por compartir equipo en el Perú. Ya lo hicieron en el 2021 en Portugal y lo disfrutaron mucho, ya que se acompañaron entre ellas lejos de su familia. “Cuando se dé la oportunidad, queremos jugar juntas”, dice Simone y le agrega el toque jocoso de lo que significaría. “Podemos confundir a los árbitros, a los entrenadores”, dice entre risas. “Nos gustaría jugar juntas, no sé si la próxima temporada o en lo que viene, pero sería muy bonito”, sentencia Marina.

Ya las confunden. Antes de saludarlas no le preguntan por su nombre, sino por el equipo en el que juega para identificarlas. Si es de Alianza, es Marina. Si es de San Martín, es Simone. Una de ella resultará ganadora en el partido pero al final, las dos se abrazarán como cuando eran niñas y el vóley era un breve sueño.

DATO Los partidos HOY Soan vs. Géminis 3 p.m.

San Martín vs. Alianza 5 p.m. SÁBADO Dep. Alianza vs. Túpac 2 p.m.

Circolo vs. Latino 4 p.m.

Regatas vs. Rebaza Acosta 6 p.m. DOMINGO Jaamsa vs. Géminis 3 p.m.

Soan vs. San Martín 5 p.m.

