La net ya está colocada en el Polideportivo de Villa El Salvador para empezar a vivir la Liga Nacional de Vóley, torneo que se inicia esta tarde con la presentación de los dos últimos finalistas. Regatas empieza la defensa de su título ante Sumak Selva, el recién ascendido (3 p.m.), mientras que Alianza Lima se enfrenta al tradicional Túpac Amaru (5 p.m.). Ambos encuentros serán televisados por Movistar Deportes.

En total son 12 equipos los que forman parte del certamen. Tras la primera ronda (11 partidos cada uno), los ocho primeros seguirán el camino hacia el título separadas en dos series y los otros cuatro buscarán la permanencia.

EL FORMATO

Primera etapa

Todos contra todos: 11 partidos cada uno

- Los ocho primeros clasifican hacia la pelea por el título

- Los cuatro últimos pasan a disputar el cuadrangular para evitar el descenso

Segunda etapa

Tres series, las dos primeras van por el título

- Partidos todos contra todos, ida y vuelta

Tercera etapa

Semifinales: los dos primeros de la Serie A y Serie B

- Al mejor de tres partidos

Cuarta etapa

Tercer lugar: Al mejor de tres partidos

Final: Al mejor de cinco partidos





EL TORNEO

Luego de 5 años la liga local tendrá más de diez equipos y es una decisión que se tomó para tratar de renovar el certamen. Serán doce equipos, entre ellos la Universidad San Martín, club que descendió la temporada pasada, pero logró recuperar su lugar.

“Hubo un torneo denominado Reclasificatorio. Participaron varios equipos del país. Y lograron su acceso tres elencos para la LNSV: San Martín, Túpac Amaru y Sumak Selva de Tarapoto”, nos explican desde la Federación Peruana de Vóley.

En el 2017 el torneo tuvo once equipos. Luego se jugó solo con 10, algo que generó problemas el año pasado, ya que la primera etapa apenas permitió a los equipos jugar 9 encuentras tras lo cual ya se definía quienes pasaban a luchar por el título y cuales por el descenso.

En Polideportivo de Villa El Salvador La primera semana Partidos de este semana

Hoy martes Regatas vs. Sumak Selva | 3 p.m. Alianza vs. Túpac | 5 p.m.

Jueves 19 Géminis vs. San Martín | 3 p.m. Latino vs. Soan | 5 p.m.

Sábado 21 Rebaza Acosta vs. D. Alianza | 3 p.m. Circolo vs. Jaamsa | 5 p.m.

Domingo 22 Regatas vs. Túpac | 3 p.m. Sumak Selva vs. San Martín | 5 p.m.

La medida de aumentar la cantidad de equipos se hizo desde la Federación. “Es para dar oportunidad a que más clubes se sumen a la competencia. Esto va a implicar que se preocupen por mejorar el nivel deportivo y nuestra liga a futuro sea más sólida”, nos dice Evelyn Cerna, directora de organización de la Federación Peruana de Vóley.

“Evaluaremos como vamos con 12 clubes y de ser necesario e importante aumentaremos”, agrega la directiva respecto a lo que tienen pensado para el futuro. Sin embargo, parece no ser una medida muy bien planificada, porque el universo del vóley no da para tener una liga de nivel con tantos clubes.

“La iniciativa pudo ser buena, pero no ha sido planificada correctamente”, nos dice Raquel Catalina, periodista que sigue la liga en el portal Sobre la Net Voleibol. Para ella, no hay jugadoras para cubrir la necesidad de 12 equipos, lo que el nivel no se elevaría. “Al no tener tan buenas jugadoras en mayores, obligas a que jueguen muchas jóvenes. Si bien es cierto eso es bueno para ellas, eso no ayuda al nivel de la Liga”; nos dice.

Cada uno de los doce clubes puede inscribir hasta 25 jugadores, según la planilla que nos fueron entregadas, pero al momento cada equipo tiene en promedio a 16 jugadoras. Por reglamento, se permite que puedan tener a tres extranjeras en la planillas.

Otro punto que nos recuerda Raquel Stolar que si bien aumentaron la cantidad de clubes, los ingresos del torneo quizás no han subido, por lo que cada equipo recibiría menos dinero por la televisación del torneo. Según pudimos saber, en las anteriores temporadas se entregaba 10 mil soles a cada club competidor y luego se entregaba premios a cada uno de acuerdo a la posición en la que se ubicaban, llegando a repartir más de 500 mil soles entre todos.

Para este año, la Liga Nacional cuenta con el auspicio de Apuesta Total, que tomará el nombre del torneo. Además, se seguirá televisando vía Movistar Deportes. Desde la misma Federación nos confirmaron que los premios han aumentado, por lo que se repartirá entre los doce clubes para que ninguno se vea afectado respecto a los años anteriores.

El torneo arranca con dos partidos en Villa El Salvador. El público puede adquirir sus entradas vía Joinnus a 15 soles la general y 30 la preferencial. Hay que alentar al deporte más querido de nuestro país.

--