Doce equipos

El formato

El formato es similar al que se disputó en la edición anterior. Son doce equipos que se enfrentarán todos contra todos en la primera etapa. Al disputarse de forma centralizada y en una sola sede, no existe localía en la Liga Nacional de Vóley.

Tras los once partidos disputados por cada equipo, los ocho primeros avanzarán a la segunda etapa rumbo al título. El líder recibirá una bonificación de dos puntos y el segundo de una unidad. Los cuatro últimos pasarán a jugar el cuadrangular de permanencia, donde el colero desciende y el penúltimo pasa a jugar la revalidación.

En la segunda fase, los ocho equipos rumbo al título -con la bonificación a los dos primeros- volverán a enfrentarse todos contra todos para definir los puestos de los cruces de los play off, donde el líder se medirá con el colero, el 2° vs. 7°, 3° vs. 6° y 4° vs. 5°, en serie de eliminación hasta la gran final.