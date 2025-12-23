Rogger Fernández
Rogger Fernández

Escucha la noticia

00:0000:00
¿Alianza perderá los puntos y Universitario será el ganador? ¿Qué dice el reglamento? Cinco respuestas a la polémica del clásico en el vóley
Resumen de la noticia por IA
¿Alianza perderá los puntos y Universitario será el ganador? ¿Qué dice el reglamento? Cinco respuestas a la polémica del clásico en el vóley

¿Alianza perderá los puntos y Universitario será el ganador? ¿Qué dice el reglamento? Cinco respuestas a la polémica del clásico en el vóley

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El partido entre Alianza Lima y Universitario en la Liga Peruana de Vóley terminó en la cancha, pero se sigue jugando fuera de ella. Es paradójico, pero real. La alineación de cuatro extranjeras en campo por parte del club victoriano generó el reclamo del rival, que pide ser declarado ganador, y desató la polémica.

TAGS