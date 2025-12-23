¿Alianza perderá los puntos y Universitario será el ganador? ¿Qué dice el reglamento? Cinco respuestas a la polémica del clásico en el vóley

De acuerdo a las bases, está permitido usar como máximo a tres extranjeras en el campo; sin embargo, esto se habría incumplido. ¿Qué pasará con Alianza Lima? ¿Cuál es la postura de Universitario? ¿Qué dice exactamente el reglamento y por qué hay un antecedente que definirá la suerte de las blanquiazules? Aquí ofrecemos cinco respuestas para entender el caso.

¿Cuál es la posición de Alianza Lima?

El Comercio pudo conocer que en Alianza Lima están conformes con el partido realizado ante Universitario y que ganaron “en la cancha” de manera clara y contundente. Es decir, deportivamente, no hay nada que discutir.

No obstante, el club es consciente de lo ocurrido (alineación de cuatro extranjeras en cancha) y que Universitario “está en su derecho de reclamar” si así lo consideran. El tema lo toman con tranquilidad e irán paso a paso.

“Ya está. Nosotros vamos a esperar a ver qué dicen ellos, en la cancha ganamos y lo hicimos muy bien”, sostuvo Facundo Morando, técnico del cuadro blanquiazul.

¿Cuál es la posición de Universitario?

Universitario ya presentó el reclamo durante y después del partido. Primero, se le hizo conocer al árbitro principal la alineación de cuatro extranjeras en Alianza Lima; y, segundo, se firmó la planilla con la capitana Miriam Patiño de por medio.

“Es un error que a nadie le gustaría cometer. Haremos los trámites correspondientes y después esperar a lo que diga la federación. Respetamos mucho las instancias”, sostuvo Fabrizio Acerbi, jefe de Universitario Polideportivo.

Luego, agregó: “No hay cómo no reclamar. Se ha infringido una norma del partido. Para bien de ellos, esto no define nada”. Es decir, la pelota ahora está en la cancha de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

¿Qué dice el reglamento?

Para entender este punto, es necesario comprender una premisa: las bases de la Liga Peruana de Vóley son diferentes al reglamento de la FPV. Con esto claro, se desprende lo siguiente:

El artículo 11.1 de las bases del campeonato 2025-26 permite la participación de hasta 3 extranjeras en campo por cada equipo. Entonces, si un equipo excede ese máximo permitido, ¿cuál es la sanción?

Los artículos 196, 231 y 361 del reglamento de la FPV explican ello, aunque el último es el más contundente.

El primero da cuenta de la “entrada efectiva”; es decir, que se juegue el punto con 4 extranjeras. El segundo detalla que puede alterarse el resultado de un partido en caso de que un deportista sea declarado reglamentariamente “no apto”, como podría ocurrir con Alianza Lima. Y el tercero es claro: el incumplimiento de las bases será sancionado con la pérdida del partido.

Con ello, reglamentariamente, Alianza Lima se expone a que lo declaren perdedor del partido.

¿Cuándo se define la posible sanción?

De acuerdo a fuentes consultadas por El Comercio, la resolución de la FPV no debería de pasar los cinco días.

Sin embargo, para tener una idea de cómo puede terminar este caso, en 2017 la Universidad San Martín perdió ante Circolo Sportivo Italiano por utilizar cuatro extranjeras en campo. En aquella ocasión, las ‘santas’ fueron declaradas perdedoras por 25-0, 25-0 y 25-0, dándole los puntos a su rival.

Si se toma esto como referencia, Alianza Lima podría seguir el mismo destino. Las blanquiazules caerían por el mismo marcador y Universitario recibiría los tres puntos.

¿Por qué a Universitario no le quitaron los puntos el año pasado?

El año pasado, Universitario estuvo envuelto en una polémica por supuestamente haber cometido una irregularidad. En el partido contra San Martín, las cremas tuvieron a cuatro extranjeras en planilla, lo que generó el reclamo de su rival y la solicitud de los puntos. Eso no procedió. ¿Por qué?

Universitario tuvo a Vento (extranjera), Graff (extranjera), Evaristo (extranjera), Mapi Rodríguez, Karla Ortiz, Lucía Magallanes y a Patiño (líbero) en planilla. En ese momento, se realiza el cambio de Eliana Pérez (extranjera) por Mapi; pero Patiño estaba en el campo por Evaristo. El ingreso de la líbero no se considera cambio, por lo que no se registra en planilla.

Es decir, Universitario sí tuvo a cuatro extranjeras en planilla, pero solo a tres de ellas en campo (Vento, Graff y Eliana Pérez), como lo permiten las bases. Por esa razón, no infringió el reglamento y el reclamo no procedió. El resultado fue 3-1 a favor de las cremas.