Hora decisivas en la Liga de Vóley: ¿Cómo beneficiaría a la ‘U’ una sanción a Alianza, cuánto se juegan este fin de semana y por qué hay vóley en diciembre?

Hasta anoche se esperaba la resolución de lo que pasó en el clásico, con el uso de cuatro extranjeras por Alianza ante Universitario, y no hubo anuncio público.

Lo que diga el documento podría determinar mucho el futuro de la primera etapa de la Liga Peruana de Vóley, ya que la elaboración de la tabla tiene un formato en el que se considera la cantidad de victorias antes que los puntos finales.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Así, hoy, sin sanción conocida, Alianza es líder con 27 puntos producto de nueve victorias, seguido por San Martín con 24 unidades y ocho triunfos, mientras que Universitario tiene siete partidos ganados y 21 puntos.

Liga Peruana de Vóley

Si Alianza es sancionado, como se espera, pasaría a sufrir su primera derrota y la ‘U’ sumaría un triunfo más, es decir: los tres equipos mencionados pasarán a tener ocho victorias y el orden pasará a regirse por los puntos, que quedaría con 24 para las santas, cremas y blanquiazules.

Así, la clasificación pasaría a regirse por el coeficiente de sets ganados y perdidos. Algo que puede mover la tabla, y más tras los resultados de este fin de semana, ya que se juegan partidos entre potencias.

Esta noche, Alianza se enfrenta a la San Martín, mientras que mañana Universitario se cruza frente a Regatas de Chorrillos. Son partidos de pronóstico reservado, por lo que la victoria puede ir de cualquier lado y la tabla se movería drásticamente. Y la próxima semana las blanquiazules y chorrillanas reviven la final del año pasado, y las cremas cierran ante Rebaza Acosta.

Liga Peruana de Vóley

¿Alianza perderá los puntos y Universitario será el ganador? ¿Qué dice el reglamento? Cinco respuestas a la polémica del clásico en el vóley https://t.co/4qiAbmD6Ar — Deporte Total (@dt_elcomercio) December 23, 2025

—¿Cuál es el formato?—

Y en qué afecta la resolución pendiente para lo que viene en la Liga. Este fin de semana se juega la fecha 9 y el próximo finaliza la primera etapa.

La lucha pasa por cerrar bien la primera etapa con la mayor cantidad de puntos posibles, ya que a diferencia de torneos anteriores, esta vez no hay bonificación extra a los líderes, así que la segunda fase se inicia con los ya sumados en la primera.

El técnico de Alianza Facundo Morando se dio cuenta del error, pero no tuvo tiempo para rectificar. (Foto: Fernando Sangama)

En la segunda ronda los ocho mejores se cruzan en round robin entre el 10 de enero y el 8 de marzo. Los equipos que finalicen entre los primeros tendrán un mejor cuadro en la llave de eliminación de la tercera etapa, que debe iniciarse el 14 de marzo.

—¿Por qué se juega en fin de año?—

El torneo de esta temporada se ha adelantado respecto a ediciones anteriores debido a que se planea que acabe el 3 de mayo, a diferencia del 26 de la pasada edición. Esto porque tras el final de la Liga se inicia la temporada de selecciones y el entrenador Antonio Rizzola espera contar con más tiempo para entrenar con las convocadas.

“No se puede empezar con una pretemporada de la selección recién en junio, como se empezó este año. Esta vez, la Liga Peruana tendrá que finalizar siguiendo el calendario internacional, es decir, máximo el 30 de abril del 2026”, había dicho a inicios de este año el técnico para explicar ese adelanto de fechas.

El cuadro crema presentó su reclamo tras el final del encuentro. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Además, se debe tener en cuenta que en febrero Alianza y Regatas deben disputar dos torneos, ya que son los clasificados para el Sudamericano de Clubes que se disputará en Lima entre el 18 y el 22 de ese mes.

Así, el deporte más querido del Perú sigue en acción, con partidos de gran nivel.

**