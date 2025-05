A pocas horas de disputar la segunda final de la Liga Nacional Superior de Vóley, Kiara Montes se perfila como una de las piezas clave en el esquema de Regatas Lima. La atacante nacional ha sido una de las jugadoras más regulares a lo largo de la temporada, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque, pese a enfrentar algunas dolencias físicas. Con la experiencia que le otorgan varias temporadas al más alto nivel, Montes analiza con autocrítica el primer duelo frente a Alianza Lima y confía en que, esta vez, el equipo llega mejor preparado —tanto física como mentalmente— para buscar la revancha y forzar un tercer partido. En conversación con El Comercio, comparte sus sensaciones, expectativas y visión de lo que será este nuevo reto por el título.

-Haciendo un análisis del primer match frente a Alianza, ¿qué se hizo bien? ¿En qué se falló y como afrontar el duelo de vuelta?

Creo que el partido contra Alianza Lima tuvimos un buen inicio de partido que fue en el primer set, en el que entramos muy concentradas y mantuvimos un juego muy ordenado. Pienso que de ahí, perdimos un poco la concentración y empezamos a desesperarnos un poco. Considero que nos falló un poco la parte psicológica. No habíamos estado bien físicamente durante la semana, ya que veníamos jugando dos partidos seguidos contra Universitario y algunas estábamos bastante mal de salud y no llegamos a entrenar como se debió durante esa semana para poder enfrentar la primera final. Este segundo duelo creo que todas ya venimos más recuperadas física y psicológicamente y también entrenando de manera colectiva como no lo habíamos hecho previo al partido de Alianza por todo lo que te conté antes.

Regatas Lima buscará el extra game ante Alianza Lima este domingo en el Polideportivo de Villa El Salvador. (Foto: Regatas Lima)

-Para una deportista de tu experiencia, ¿hacen algo previo al partido? ¿Cómo es un día previo a este tipo de finales? ¿Tienes alguna cábala?

De hecho algo previo es entrenar. Medimos el nivel de intensidad que tenemos un día antes del partido y no tengo ninguna cábala.

-¿Cómo calificas tu nivel en esta temporada? ¿Seguirás en Regatas o aún no defines tu futuro?

Lo califico bien, siento que he sido de las más constante en toda la temporada, la que se mantuvo a un mismo ritmo pese a unas dolencias. Siento que tuve unas mejoras en algunos puntos en específico y sigo en Regatas, todavía me queda un año de contrato.

-¿Crees que tienes chance de estar en la próxima convocatoria de la selección?

Sí, creo que al haber mejorado en algunos fundamentos, como la recepción y la defensa, y al mantenerme en un nivel constante durante toda la temporada, definitivamente tengo chances.

-¿Cuál consideras que fue el principal factor que permitió que Regatas alcanzara la final?

Creo que la razón de haber llegado a esta final es el trabajo continúo y responsable que tuvimos durante toda la temporada que hemos jugado partido a partido. Hemos venido de menos a más, pero siempre con buena actitud y optimismo. Considero que eso hoy nos representa como equipo.

