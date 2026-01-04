La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) decidió suspender de manera indefinida el Round Robin 2026, la fase de postemporada del campeonato, luego de los graves acontecimientos políticos y militares que sacuden al país sudamericano. La medida se tomó ante el “estado de conmoción” que vive Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y los ataques registrados en Caracas, situación que generó incertidumbre sobre la seguridad de jugadores y aficionados.

Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, informó que aún no hay una suspensión definitiva confirmada y que la liga evaluará “día a día” la posibilidad de retomar las actividades si las condiciones lo permiten. Mientras tanto, los equipos que habían avanzado a los playoffs —como Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui— recibieron órdenes de regresar a sus ciudades de origen hasta nuevo aviso.

La decisión interrumpe una de las competencias más importantes del deporte venezolano, que tradicionalmente se desarrolla entre diciembre y enero para no interferir con la preparación de los jugadores de cara a la temporada de Grandes Ligas en Estados Unidos. Además, el beisbol en el país ya enfrentaba dificultades tras el traslado de la Serie del Caribe 2026 desde Caracas a Guadalajara debido a tensiones regionales.

La suspensión del béisbol profesional se suma a la crisis generalizada tras la captura de Maduro, hecho que ha tenido consecuencias más allá de la política —incluyendo cancelaciones de vuelos y reacciones de venezolanos en el exterior— y que ahora afecta de lleno al deporte nacional. La LVBP aún no fijó una fecha de regreso y la continuidad del torneo dependerá de la evolución de la situación en el país.