La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) decidió suspender de manera indefinida el Round Robin 2026, la fase de postemporada del campeonato, luego de los graves acontecimientos políticos y militares que sacuden al país sudamericano. La medida se tomó ante el “estado de conmoción” que vive Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y los ataques registrados en Caracas, situación que generó incertidumbre sobre la seguridad de jugadores y aficionados.
MIRA - Carlos Gonzales tras venta de AGREF: “No hay entrenador de Cristal, de los que han pasado por la gestión de Innova, que pueda decir que se le impuso un futbolista”
Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP, informó que aún no hay una suspensión definitiva confirmada y que la liga evaluará “día a día” la posibilidad de retomar las actividades si las condiciones lo permiten. Mientras tanto, los equipos que habían avanzado a los playoffs —como Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia y Caribes de Anzoátegui— recibieron órdenes de regresar a sus ciudades de origen hasta nuevo aviso.
La decisión interrumpe una de las competencias más importantes del deporte venezolano, que tradicionalmente se desarrolla entre diciembre y enero para no interferir con la preparación de los jugadores de cara a la temporada de Grandes Ligas en Estados Unidos. Además, el beisbol en el país ya enfrentaba dificultades tras el traslado de la Serie del Caribe 2026 desde Caracas a Guadalajara debido a tensiones regionales.
La suspensión del béisbol profesional se suma a la crisis generalizada tras la captura de Maduro, hecho que ha tenido consecuencias más allá de la política —incluyendo cancelaciones de vuelos y reacciones de venezolanos en el exterior— y que ahora afecta de lleno al deporte nacional. La LVBP aún no fijó una fecha de regreso y la continuidad del torneo dependerá de la evolución de la situación en el país.