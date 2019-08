Lima 2019: ¿Por qué el golf es un deporte en el que Perú podría enfocarse más?

El último día de los Juegos Panamericanos se premiará a los campeones de golf en el Lima Golf Club (institución que ha hecho un gran esfuerzo renovando su cancha y zonas de práctica a estándares internacionales) y Perú tiene cuatro representantes con chances.

Mark Lawrie, Director para Latinoamérica y el Caribe de la R&A (equivalente a la FIFA en el fútbol) conversó con nosotros sobre la importancia del golf.

Mark Lawrie presente en The Open, uno de los cuatro 'major' del golf mundial.

La R&A, con mas de 140 federaciones nacionales afiliadas, es la entidad rectora del golf en el mundo (exceptuando EE.UU. y México). Su sede principal está en St Andrews, Escocia y en 2014 abrio una oficina en Argentina para América Latina y el Caribe. ¿El objetivo? Impulsar y hacer crecer el golf. Mark Lawrie es la cabeza de esta sede, argentino y considerado uno de los directivos más influyentes en la región, en lo que a golf se refiere.

Lawrie llegó al Perú este lunes para conducir su disciplina representando a la IGF (la institución dentro del golf, que organiza la disputa del deporte en Juegos Olímpicos y Juegos Panamericanos)

La competencia de golf comienza este jueves 8 de agosto y los medallistas se conocerán el 11, último día de Lima 2019. Perú tiene cuatro representantes (2 en hombres y 2 en mujeres) y ellos sueñan con darle más alegrías al país.

La presencia de Mark en nuestro país tiene que ver un poco con lo que hace la R&A: los Panamericanos de Lima abrirán aún más las puertas del golf en la región.

"Los Juegos Panamericanos suman. Desde la R&A trabajamos para dar impulso al acceso y crecimiento, para otorgar más oportunidades a todos y en particular a la mujer y a la familia. Nuestro trabajo es ayudar a ensanchar las bases de la pirámide a través de nuestras federaciones afiliadas; apoyando programas y ofreciendo capacitación y entrenamiento; al mismo tiempo promovemos torneos de alta rendimiento, como el Latin America Amateur Championship, el Annika Invitational y el Sudamericano Amateur", comenta el dirigente.

Según Lawrie, el golf es uno de los deportes más practicados en el mundo. "Más de 60 millones lo hacen", asegura.

Del Perú espera que en los próximos años se produzca un mayor crecimiento en el número de golfistas. Ya la Federación Peruana de Golf viene haciendo un trabajo importante con la creación de la Cancha Pública de San Bartolo. Y los Panamericanos son una gran oportunidad para que miles de peruanos, que nunca oyeron hablar de golf, conozcan el deporte.

¿Qué elementos tiene este deporte para pensar que el Perú debería enfocarse un poco más en su desarrollo? Lawrie responde.

"El deporte en general y el golf en particular te forman y te dan herramientas para la vida. Como deporte recreativo no requiere de ninguna condición física o destreza atlética especial, no hay limitantes", explica Mark.

Por otro lado, está convencido que el golf otorga tiempo de calidad a padres e hijos. "Puedes pasar cuatro horas con ellos charlando, mientras juegas. Hoy en día es difícil encontrar esa chance de un mano a mano con tu hijo o hija por ese lapso de tiempo, caminando en un espacio verde", asegura.

De los últimos Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2019, Lawrie tiene dos momentos grabados. El primero tiene que ver con el público. "No me esperaba que vaya tanta gente a seguir la competencia. Y estoy seguro que muchos de ellos nunca antes habían visto golf", recuerda.

El otro es cuando le preguntaron por qué no había árbitros. "Mucha gente no lo sabe pero cada jugador es su propio juez. Al golf se juega respetando las reglas sin necesidad de tener un árbitro al lado.”

Sin dudas esto subraya porque es una enseñanza para toda la vida.