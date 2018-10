El programa “Deportistas Top Perú en las Escuelas" se trasladó hasta el Colegio Emblemático "San Juan Macías”, en el distrito del Callao. Esta vez la visita fue con destacados integrantes de la selección nacional de judo como Karen Cornejo, Frank Alvarado, Jesús Gavidia, Daryl Yamamoto, José Luis Arroyo y Alex Perca.

Además, se sumó a la visita de los deportistas, la Directora de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación, Susana Córdova, quien manifestó la importancia de llevar a nuestros representantes para Lima 2019 a los chicos de los colegios. “Me parece muy importante que los judocas cuenten sus experiencias y cómo se iniciaron en el deporte para que los niños los tomen como ejemplo. Así aprenden a que todo en la vida tiene un sacrificio y la importancia de representar al país y escuchar el Himno Nacional cuando suben a un podio”.

Karen Cornejo es miembro del Top Perú y en la categoría de 57 kilos es medalla de plata en el Sudamericano de este año, además de medalla de bronce en la Copa Panamericana. Ella y el resto de judocas dieron una gran exhibición de la disciplina, resolvieron dudas de los niños sobre este deporte y dieron nociones para empezar a practicarlo.

“He visto mucho interés de los niños. Creo que programas como este sirven para que ellos se alegren y entusiasmen a hacer deporte. Por mi parte, me sigo entrenando fuerte para el próximo año y cuando se acerque la competencia (Lima 2019) los trabajos serán a triple horario. Mi ilusión es ganar una medalla y dedicárselo a estos niños del Callao que me han brindado su cariño”, expresó la destacada atleta.

Judocas Peruanos prometieron medallas en Lima 2019. (Foto: IPD).



Como se sabe, la disciplina de judo se desarrollará en Lima 2019 en el nuevo complejo deportivo que se viene terminando en el Callao. Frank Alvarado, categoría -100 kg. ganó la medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Judo en San José, Costa Rica y bronce en Odesur 2018.

“Esta actividad con los niños del Callao me parece fabulosa porque conocieron de cerca lo que es el judo y nosotros les explicamos que es un deporte que no es violento y que se puede practicar desde muy chico y si hay supervisión, no hay riesgos”, dijo Alvarado.

Frank Alvarado también espera alcanzar su mejor performance en Lima 2019. “Es el gran sueño. Creo que imaginar el momento en que uno sube al podio y escuchar el Himno es lo más gratificante. Me gustaría dedicárselo a todo el público del Callao que nos venga a ver y alentar”.

Daryl Yamamoto, por su parte, es medalla de bronce en Panamericano Open en República Dominicana, categoría -90 kg. También fue medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Adulto Lima 2018, categoría -90kg. José Luis Arroyo Osorio fue medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano Adulto Lima 2018, categoría -100 kg.

Jesús Gavidia es medalla de bronce en los Bolivarianos Santa Marta 2017 y bronce en la Copa Panamericana de Santiago 2017. Todos ellos luchan por integrar el equipo final blanquirrojo que disputará los Juegos Panamericanos.

“Deportistas Top Perú en las Escuelas” es una iniciativa del Ministerio de Educación (Minedu) y el IPD, con la finalidad de difundir en la comunidad educativa los beneficios del deporte para la vida, así como dar a conocer a los estudiantes el grupo de élite de los atletas peruanos que nos representarán en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.