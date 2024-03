¿Victorias así también se festejan como propias por tu pasado en Legado?

Es una celebración extraordinaria para los peruanos. El as más importante en la elección fue que las sedes casi cinco años después se encuentran en casi las mismas condiciones. Estamos listos como país, no solo en compromiso, sino en hechos reales para entregar unos juegos multideportivos de primer nivel.

¿Lima ya tiene un espíritu de organización de eventos deportivos?

Nunca me imaginé que podíamos organizar tan pronto unos Juegos, pero a ojos de la opinión internacional le estamos dando seguridad a las Américas que Lima no solo está preparada, sino que tenemos recursos para poder organizar.

Y pensar que Legado nunca fue bien visto y se lo querían tumbar.

No sé si tumbarse… no se entendía. Creo que siempre hay una oportunidad de explicar mejor. Ahora los Comités nos dan una buena oportunidad para continuar ese trabajo que empezó en el 2004 cuando empezaron a planificarse los Juegos. La planificación ha sido fundamental. Si te tijas, en otros países, e incluso en Perú, la infraestructura ha quedado abandonada. Después del Covid tenemos unos Juegos reafirmando la posibilidad muy real que se puedan organizar unos Juegos Olímpicos, sea de la Juventud o los convencionales. Estamos reafirmando nuestra potencia no solo en infraestructura, sino que tenemos un conocimiento y hemos crecido en ese sentido. Colegas que estuvieron en el 2019 seguro van a estar encantados de volver a vestir la camiseta para el 2027.

🎉 Lima es elegida como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027, la fiesta deportiva más grande de América. ¡Todos #SomosLima2027! 🇵🇪 pic.twitter.com/spvJyXHlVF — Ministerio de Educación (@MineduPeru) March 12, 2024

El tema político siempre es de cuidado y Asunción quiso llevarlo por ahí. ¿Perú respondió bien?

Es lo que hace el deporte. Los peruanos lo hicimos en el 2019 son color político, sin bandera ideológica. Logramos entregar los Juego con crisis política. Acuérdate que cambiamos te presidentes: tuvimos tres para entregar los Juegos, Humala, Kuzinsky y Vizcarra. Tres presidentes y alrededor de ocho ministros al frente del sector. Nos mantuvimos firmes y hemos demostrado que, en momentos críticos, ante muchos cambios, hemos podido asegurar un marco normativo en el que política y el deporte van por cuerdas separadas. Nos da la oportunidad de mostrar que, a pesar de las diferencias, todos podemos ponernos la camiseta. Ojalá eso pasara en otros sectores, pero esta es la fuerza y energía del deporte.

Si tenemos infraestructura, ¿qué toca hacer para seguir creciendo?

Lima 2019 dejó infraestructura para el deporte peruano de primer nivel, el salto fue espectacular y el modelo se ha replicado. Este es un tema poderoso. Ahora que es lo que haríamos distinto, es la oportunidad de construir una ciudad distinta, una ciudad que se prepare para estos Juegos. Hay un propósito de parte del Ejecutivo y el alcalde para hacer obra viales y seguridad. Bueno pues, ahora ya no solo hay un propósito, sino hay una fecha y hay que aprovechar para poner esa presión para llegar con una ciudad integrada a los escenarios y a los deportes. Eso es lo complejo.

Equipo de Legado cuando le tocó trabajar en el tema de salud por la pandemia. (Foto: Instagram)

¿Se puede confiar en lo dicho por las autoridades?

Tenemos muchos más aliados que se tenían en el 2019. Los peruanos estamos convencidos que el legado ha impactado en todo el país y hoy se tiene una gran oportunidad de volver a ser grandes, pero no solo en un evento, sino de poder construido el legado que nos faltó: el gran legado de la ciudad. Una ciudad activa con espacios públicos que favorezcan al deporte y la actividad física.

Y toca aprovechar los Juegos como no se pudo por la pandemia.

Los Panamericanos tuvieron mucha fuerza que fue frenada por la Pandemia, pero no nos quedamos ahí. Se transformó en entregar hospitales, en traer oxígeno de Chile, de Ecuador, en organizar la vacunación. Los que estábamos en los campos en el 2019 estuvimos en hospitales luego y después regresamos a los campos. Ahora se sigue trabajando de manera extraordinaria. La pandemia fue un freno, pero hoy no tenemos y podemos sacar beneficio a la actividad turística, cultural y gastronómica y mostrar estos Juegos al mundo para poder vender lo que tenemos.

¿Legado es el gran ganador también?

Contra todo el corazón de Lima 2019 nunca dejó de funcionar. Este corazón de Legado se quedó firme. Es un trabajo minucioso, detallado, técnico y silencioso. Es un trabajo en caso 80 hectáreas de infraestructura que tenemos. Eso dejó sorprendido a la comisión supervisora de Panam Sports y es otro activo que debemos aprovechar para amplificarlo en todo el país.

¿Qué hay que hacer en corto y mediano plazo?

Yo te diría que mañana mismo hasta junio. Durante tres meses involucraría, sentaría en una mesa a todos lo actores: los 15-16 distritos, la municipalidad de Lima, el gobierno central para poder planificar el desarrollo de estos Juegos, una macroplanificación. Incorporar a los distritos que van a ser parte del evento.

¿Da para pensar a futuro en unos Juegos Olímpicos?

Para mi estamos preparados para unos Juegos Olímpicos y en estos Juegos lo podemos reafirmar que hay un país, una ciudad, que somos capaces de hacer cosas grandes. Los Juegos deben ser pronto una realidad para Sudamérica otra vez.

