Lima se prepara para recibir uno de los eventos multideportivos más importantes del continente. Del 23 de julio al 29 de agosto del 2027, la capital peruana será sede de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos, una celebración que reunirá a más de 8,000 atletas de 41 países bajo los valores deportivos de excelencia, respeto, amistad, igualdad, determinación, inspiración y coraje.

En este marco, el Comité Organizador de Lima 2027 anuncia el lanzamiento oficial del concurso nacional “Sueña y crea la Mascota Oficial de los Juegos Lima 2027”, una iniciativa que invita a todo el Perú a imaginar y diseñar la mascota que acompañará esta gran fiesta deportiva. La convocatoria estará abierta desde el 1 de julio al 15 de julio de 2026, hasta las 11:59 p. m.

“El concurso representa una gran oportunidad para que el talento y la creatividad de todo el país formen parte de un acontecimiento histórico”, enfatizó Sergio Ludeña Visalot, presidente del Comité Organizador de los Juegos Lima 2027.

Para la evaluación técnica, un jurado especializado considerará criterios como creatividad y originalidad, concepto e identidad, impacto visual, versatilidad, técnica y presentación. Las propuestas deberán reflejar los valores deportivos de Lima 2027, representar la identidad cultural del Perú y en particular de Lima como ciudad anfitriona.

Lima 2027 lanza concurso nacional para diseñar la mascota de los próximos Juegos Panamericanos. (Foto: Comité Organizador Lima 2027)

¿Quiénes pueden postular, cómo participo y qué premios hay?

Los interesados podrán descargar las bases y conocer el detalle del proceso en la página web oficial: www.lima2027.org.pe.

Existen dos modalidades de presentación: vía web, completando la Ficha de Inscripción y adjuntando el diseño en el portal oficial, y vía correo electrónico enviando la información requerida en un único archivo PDF a mascota@lima2027.org.pe.

En caso de postulantes menores de edad, se deberá adjuntar el DNI del apoderado. Tanto el asunto del correo como el nombre del archivo deberán consignar la siguiente información: “Propuesta de mascota – Nombres y apellidos”, del participante.

Se podrá postular de manera individual o en dupla. En el caso de menores de edad, la inscripción deberá realizarse a través de su apoderado.

Tras la evaluación técnica, que se realizará el 15 de julio de 2026, el jurado seleccionará a tres propuestas finalistas. Estas pasarán a una etapa de votación pública digital que se desarrollará a través de la página web oficial de Lima 2027, desde las 10:00 a.m. del 16 de julio hasta las 10:00 a.m. del 21 de julio de 2026.

La propuesta que obtenga el mayor respaldo ciudadano será proclamada ganadora el 21 de julio de 2026. El proceso contará con la supervisión de un notario público, quien dará fe de la transparencia y legalidad, conforme a las bases del concurso.

Cabe indicar que el certamen otorgará un premio de S/ 5,000 al primer lugar, S/ 2,500 al segundo lugar y S/ 1,250 al tercer lugar.

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