Lima 2027 lanza concurso nacional para diseñar la mascota de los próximos Juegos Panamericanos. (Foto: Comité Organizador Lima 2027)
Lima 2027 lanza concurso nacional para diseñar la mascota de los próximos Juegos Panamericanos. (Foto: Comité Organizador Lima 2027)
Por Redacción EC

Lima se prepara para recibir uno de los eventos multideportivos más importantes del continente. Del 23 de julio al 29 de agosto del 2027, la capital peruana será sede de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos, una celebración que reunirá a más de 8,000 atletas de 41 países bajo los valores deportivos de excelencia, respeto, amistad, igualdad, determinación, inspiración y coraje.

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