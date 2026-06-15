Resumen

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Lima presentó marca oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027
Lima presentó marca oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2027
Por Redacción EC

A un año de volver a convertirse en el punto de encuentro del continente, el Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos y VIII Juegos Parapanamericanos Lima 2027 presentó la marca oficial del certamen, un emblema que recoge la esencia de la capital peruana y proyecta al mundo el espíritu de una ciudad que se prepara para escribir un nuevo capítulo en la historia del deporte.