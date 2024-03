Para que el sueño de superar las 41 medallas obtenidas en la edición Lima 2019, sea posible.

1. ¿Cuán importante es en este momento del país volver a ser sede de los Panamericanos en 2027?

2. ¿Dónde se debería enfocar el trabajo de acá al 2027?

Francisco Boza - medalla de plata en Los Ángeles 1984

1. Lima está lista y el trabajo que ha realizado el COP, junto al gobierno, es impecable.

2. Ya contamos con infraestructura deportiva de primer nivel y mi opinión es enfocarnos en 3 años que quedan en preparación de los atletas para Lima 2027. Es una gran oportunidad.

Patrick Espejo - Periodista Diario Récord

1. Es una gran decisión y una enorme responsabilidad. Pues ahora toca un reto mayor: superar todo lo bien que se hizo en el 2019. En infraestructura y, principalmente, en lo deportivo.

2. Hay que dar un paso enorme para que el deporte reciba mayor ayuda, y que esta pueda transformarse en un éxito que nos ponga, ahora sí, en el nivel de los demás países desarrollados. En lo organizativo, es una gran oportunidad para demostrar que somos grandes.

Lucha Villar - Presidenta de los Parapanamericanos

1. Ser sede de los Juegos Panamericanos y Para panamericanos le da una visibilidad a los deportes, a la ciudad y al país. Jugamos todos como nuestro lema en el 2019, que fue la ventana que se necesitaba para qué sé de la importancia de los deportes y una política deportiva.

2. Es una motivación para los deportistas de esforzarse, aún más, para representar a su país.

María Fernanda Reyes - Deportista Surf - Longboard

1. La verdad que es increíble porque va a dar la oportunidad de nuevo, a nosotros como deportistas de ganar una medalla a favor de Perú, y no solamente el logro, sino que generará crecimiento turístico, económico, social que va a hacer que estos Juegos Panamericanos tenga un impacto mucho más grande. Capaz en Lima 2019 no se vio ese impacto, porque vino una pandemia que afectó a todo el mundo, pero sí hubo un impacto positivo, ya que se vio reflejado en medallas conseguidas en Santiago 2023, en deportes que antes no se había logrado. Entonces, si hubo un crecimiento, hoy en día hay deportistas que aprovechan esta infraestructura para competir en alto nivel y los ojos del mundo, Perú tiene unos centros de entrenamiento top y eso permite que vengan deportistas de otros países a entrenar. Eso genera que consuman lo que nosotros hacemos acá y traiga más inversión a favor de nuestro país.

2. Se debería enfocar el trabajo en mejorar las sedes y ayudar al deportista, porque Lima no lo es todo. También se debe crear centro de alto rendimiento en Huancayo, Ica y en muchas partes del Perú para que el deporte siga creciendo, ya que el deporte permite salir adelante. A pesar de que en Lima 2019 hubo su crítica y se logró. Ahora, nuevamente hay críticas, pero sé que vamos a llegar lejos. Cuando nos unimos hacemos un Perú más grande.

Alexandra Salgado - Periodista polideportiva

1. Realmente es histórico que Lima sea sede por segunda vez de unos Juegos Panamericanos en 10 años, ya que hemos sido en dos ocasiones anfitriones, la valla es altísima, pero es una alegría. Ojo, no solo son los Juegos Panamericanos, este año se realiza los Juegos Bolivarianos del Bicentenario, en una edición extraordinaria, El nuevo ciclo olímpico empieza con los Juegos Bolivarianos 2025 en Lima y Ayacucho. Entonces, eso habla de la importancia que tiene Lima y Perú de albergar certámenes tan importantes en un mismo ciclo olímpico, realmente es importante, se abre la puerta de todo.

2. Definitivamente, creo que en la seguridad, en la parte del transporte publico se está ejecutando obras de tren y transporte masivo y se pueda agilizar. En el año 2019 se hablaba de esto que sea más ágil y espero esta vez se cumpla. También se tenía pactado hacer el espigón de La Punta y esperamos que se haga. Sobre todo se descentralice el deporte para que sean más deportistas. Tiene que haber infraestructura en las regiones y ciudades como en Huancayo, donde es la tierra de nuestros atletas. Sé tiene que trabajar más en seguridad, transporte y el tema de la descentralización del deporte, que no todo sea Lima. Es un trabajo fuerte desde ahora. Hay que solucionar el tema de básquet, ya que estamos desafiliados por los problemas que hubo y esperemos que en Lima 2027 si se juegue.

