Lima será una de las ciudades protagonistas del Día Mundial del Surf, una celebración internacional que cada año reúne a miles de aficionados al mar y a los deportes acuáticos en distintos puntos del planeta. El próximo 20 de junio, desde las 9:00 de la mañana, las playas de Miraflores albergarán el evento “Go Surfing Day Perú”, una jornada que combinará deporte, música, arte y conciencia ambiental en uno de los distritos más representativos de la cultura surfista nacional.

La actividad se desarrollará en simultáneo con otras ciudades del mundo y buscará promover la conservación de los océanos, además de reforzar la identidad de Lima como uno de los principales destinos para la práctica del surf en Sudamérica.

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Las playas miraflorinas, reconocidas oficialmente como Miraflores Surf City, serán el escenario de una programación diseñada para atraer tanto a surfistas experimentados como a familias y visitantes interesados en la cultura costera. La iniciativa apunta a consolidar la imagen de Lima como una ciudad estrechamente vinculada al mar y al surf, una disciplina que forma parte de la identidad deportiva y turística del país.

¿Qué actividades tendrá el Go Surfing Day Perú?

La jornada incluirá una amplia variedad de actividades para todas las edades y niveles de experiencia.

Entre las principales atracciones destaca la gran remada masiva denominada “Perú respira surf”, que se desarrollará entre Playa Waikiki y Punta Roquitas y estará abierta a participantes con cualquier tipo de tabla. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de:

Más de 12 horas de conciertos en vivo con bandas de rock y reggae.

Clases gratuitas de surf para niños, jóvenes y adultos.

Concursos como “Ola para todos” y “Surfea con tu can”.

Sesiones de yoga frente al mar.

Exhibiciones de arte en vivo.

Sorteos, premios y actividades recreativas.

Feria gastronómica con comida, snacks y bebidas.

El objetivo es convertir la celebración en una experiencia integral donde deporte, entretenimiento y cultura se desarrollen en un mismo espacio.

El surf en Perú: una historia ligada al mar desde tiempos ancestrales

El surf tiene profundas raíces en la historia peruana. Diversos estudios consideran que los caballitos de totora utilizados por pescadores hace más de 5.000 años representan una de las formas más antiguas de deslizamiento sobre las olas en el mundo.

Esta conexión histórica con el océano ha convertido al Perú en una de las naciones más reconocidas de la región en la práctica de este deporte.

Durante las décadas de 1950 y 1960, figuras como Héctor Velarde, Felipe Pomar y Sergio Barreda impulsaron el desarrollo del surf competitivo en el país.

Gracias a su trabajo y a la creciente popularidad de esta disciplina, Perú comenzó a posicionarse en el circuito internacional y a formar nuevas generaciones de deportistas.

El momento más importante del surf peruano llegó en 2004 con la consagración de Sofía Mulanovich como campeona mundial del World Championship Tour.

Sofía Mulanovich da detalles sobre su nueva liga de surf en el Perú y su reto como empresaria. (Crédito: Lenin Tadeo).

Su logro marcó un antes y un después para este deporte en el país, inspirando a miles de jóvenes y colocando al Perú en el mapa mundial del surf.

Posteriormente, deportistas como Analí Gómez y las selecciones nacionales continuaron cosechando resultados destacados en competencias internacionales como los ISA World Surfing Games.

Uno de los grandes atractivos del surf peruano son sus playas de clase mundial, reconocidas por la calidad y constancia de sus olas. Destinos como Punta Rocas, Lobitos, Pico Alto y Máncora atraen cada año a surfistas nacionales y extranjeros que buscan algunas de las mejores condiciones para practicar este deporte en América Latina.

Un evento que busca fortalecer la cultura del surf y el cuidado del océano

Más allá de la competencia deportiva, el Día Mundial del Surf tiene un fuerte componente ambiental y comunitario.

La celebración promueve la protección de los ecosistemas marinos, el uso responsable de las playas y la importancia de conservar los océanos para las futuras generaciones. Además, busca conectar a la comunidad surfista local con la escena internacional, reforzando el papel de Lima y del Perú como referentes del surf en la región.

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