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Surf, música y cultura frente al mar: así será el Día Mundial del Surf en Lima. Foto: Andina
Surf, música y cultura frente al mar: así será el Día Mundial del Surf en Lima. Foto: Andina
Por Redacción EC

Lima será una de las ciudades protagonistas del Día Mundial del Surf, una celebración internacional que cada año reúne a miles de aficionados al mar y a los deportes acuáticos en distintos puntos del planeta. El próximo 20 de junio, desde las 9:00 de la mañana, las playas de Miraflores albergarán el evento “Go Surfing Day Perú”, una jornada que combinará deporte, música, arte y conciencia ambiental en uno de los distritos más representativos de la cultura surfista nacional.

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