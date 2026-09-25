El Betsson Lima Padel Series regresa a Lima con una nueva edición que reunirá competencia nacional e internacional. El torneo se disputará del 26 de septiembre al 3 de octubre en el Padel Arena, en lo que será la sexta edición del certamen y la segunda fecha del circuito durante este año.

Durante ocho jornadas, el evento combinará partidos, participación de jugadores profesionales y actividades dirigidas a aficionados, sponsors e invitados.

Figuras del ranking FIP llegan a Lima

Uno de los principales atractivos será la Pro Edition, que contará con más de 20 jugadores profesionales internacionales que llegarán especialmente a Lima para competir.

Entre los participantes anunciados destacan los argentinos Marcos Andrada, Tomás Luco y Lorenzo Garcia, además de otros representantes ubicados dentro del ranking mundial de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

Su presencia permitirá que los aficionados y jugadores peruanos tengan la oportunidad de acercarse a representantes del circuito internacional durante el desarrollo del torneo.

Lima Padel Series prepara su sexta edición con jugadores del ranking mundial FIP. Foto: Lima Padel Series

380 jugadores competirán en nueve categorías

La sexta edición del Lima Padel Series contará con 380 jugadores, hombres y mujeres, distribuidos en diferentes niveles competitivos.

En la rama masculina estarán las categorías Profesional, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta, mientras que en la femenina se disputarán Damas A, Damas B y Damas C.

Los partidos otorgarán puntos para el ranking del circuito. Al finalizar la temporada, esa clasificación determinará a los jugadores que accederán al Signature Edition, torneo que reunirá a los mejores competidores del año.

La primera edición del circuito en 2026 ya había congregado a más de 350 jugadores y nueve categorías, consolidando el torneo como un espacio para deportistas de distintos niveles.

Pádel, gastronomía y experiencias durante el torneo

El Betsson Lima Padel Series también plantea actividades fuera de las canchas. Durante las ocho jornadas habrá una zona de hospitalidad, un Club Lounge VIP y un área general de competencia, espacios destinados a jugadores, sponsors e invitados.

Uno de los principales atractivos será el Club Lounge, que tendrá una propuesta gastronómica especial para esta edición.

Un gimnasio de la sede será convertido temporalmente en un pop-up restaurant de cocina nikkei junto a los chefs de Koshé, una experiencia que ya estuvo presente en la edición anterior y que volverá a integrar gastronomía y deporte.

Una nueva edición para impulsar el pádel en Perú

Con la presencia de jugadores internacionales y una amplia participación de competidores nacionales, el Betsson Lima Padel Series busca continuar ampliando los espacios para el desarrollo del pádel en el país.

La competencia reunirá durante ocho días a jugadores profesionales y amateurs, además de propuestas gastronómicas y experiencias dirigidas a la comunidad de este deporte.

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