Lima Padel Series prepara su sexta edición con jugadores del ranking mundial FIP. Foto: Lima Padel Series
Lima Padel Series prepara su sexta edición con jugadores del ranking mundial FIP. Foto: Lima Padel Series
Por Redacción EC

El Betsson Lima Padel Series regresa a Lima con una nueva edición que reunirá competencia nacional e internacional. El torneo se disputará del 26 de septiembre al 3 de octubre en el Padel Arena, en lo que será la sexta edición del certamen y la segunda fecha del circuito durante este año.

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