El Betsson Pádel Series: Signature Edition, evento deportivo que reúne a los campeones de Perú, Chile, Panamá y Uruguay , se encuentra en pleno desarrollo en el Adidas X3 de Miraflores, uno de los centros deportivos más modernos de la ciudad, y se extenderá hasta el 29 de noviembre, día en que se disputará la gran final.

La participación de diversos deportistas destacados incluye a los campeones del Betsson Lima Pádel Series (julio y noviembre); y parejas extranjeras como las conformadas por Federico Chiostri y Ramiro Pereyra, Maximiliano Maldonado y Luciano Puppo, Luca Cortese y Sebastian Solenghi, Lautaro Mambrini y Facundo Lopez, y Lihuel Angelino y Thiago Pinto; quienes llegan como representantes sobresalientes de diversos circuitos extranjeros como el Master de Chile, Panamá y del Panamericano de Pádel de Uruguay.

Un torneo de élite con filtro internacional

La Signature Edition destaca por su formato altamente selectivo, basado en un ranking sumatorio internacional que de acuerdo a su puntaje acumulado en las ediciones anteriores, se determina quiénes clasifican a esta última fecha. Esto garantiza un cuadro con deportistas de rendimiento sobresaliente y partidos de máxima exigencia, convirtiendo esta cita en una de las más competitivas del circuito sudamericano.

Nueva sede: Adidas X3 Miraflores

Este año, el torneo se traslada a la sede Adidas X3 de Miraflores, conocida por su infraestructura moderna, iluminación de primer nivel y ambiente vibrante. El objetivo es ofrecer una experiencia más inmersiva y accesible al público, en un distrito que se ha convertido en epicentro del pádel limeño. Por ello, las entradas tienen un costo simbólico de S/ 15, que incluirá una bebida de bienvenida y acceso a diversas activaciones de marca.

Con Betsson como patrocinador principal se busca elevar la experiencia del fanático y seguir fortaleciendo la cultura deportiva en torno a esta disciplina que continúa ganando terreno en el Perú y que promete convertirse en uno de los pilares del entretenimiento deportivo en los próximos años.