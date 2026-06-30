Lima volverá a ser escenario de un evento deportivo de talla internacional. Del 20 de julio al 1 de agosto de 2026, la capital peruana será sede de los IV FISU America Games, conocidos como los Juegos Panamericanos Universitarios, una competencia que reunirá a más de 3.000 deportistas de más de 20 países del continente. Será la primera vez que el Perú organice este certamen, consolidando su posición como uno de los principales anfitriones de grandes eventos deportivos en la región.

Para el desarrollo del torneo, los atletas serán alojados en la Villa Panamericana de Villa El Salvador, mientras que las competencias se repartirán en 15 escenarios deportivos de alto nivel administrados por el Instituto Peruano del Deporte (IPD). La Videna será el principal centro de operaciones, aunque también se utilizarán recintos como el Coliseo Dibós, la Costa Verde y los complejos deportivos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

Para el desarrollo del torneo, los atletas serán alojados en la Villa Panamericana de Villa El Salvador.

La cita deportiva reunirá a jóvenes de entre 18 y 25 años que competirán en 15 disciplinas.

El presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, destacó la importancia que tendrá el certamen para el país y aseguró el respaldo de la institución. “Estamos listos para recibir los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026 en la Videna, la casa de nuestros deportistas, en un evento que volverá a colocar a nuestra capital en el centro de la atención internacional”, manifestó. Asimismo, afirmó que el organismo garantizará infraestructura de primer nivel para el desarrollo de todas las competencias.

La cita deportiva reunirá a jóvenes de entre 18 y 25 años que competirán en 15 disciplinas, entre ellas atletismo, natación, judo, karate, taekwondo, levantamiento de pesas, baloncesto, futsal, voleibol, rugby sevens y ajedrez. Además, el torneo de fútbol ofrecerá un incentivo especial, ya que el campeón obtendrá un cupo directo al Mundial Universitario con todos los gastos cubiertos. Perú buscará aprovechar la localía con una delegación cercana a los 500 atletas que intentará destacar frente a las mejores universidades del continente.

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