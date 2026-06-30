Por Kenyi Peña Andrade

Lima volverá a ser escenario de un evento deportivo de talla internacional. Del 20 de julio al 1 de agosto de 2026, la capital peruana será sede de los IV FISU America Games, conocidos como los Juegos Panamericanos Universitarios, una competencia que reunirá a más de 3.000 deportistas de más de 20 países del continente. Será la primera vez que el Perú organice este certamen, consolidando su posición como uno de los principales anfitriones de grandes eventos deportivos en la región.