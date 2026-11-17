Lima continúa consolidándose como escenario de competencias deportivas internacionales. La capital fue elegida para albergar la primera etapa (Stop 1) de la Copa del Mundo de Natación Artística de World Aquatics en las temporadas 2027 y 2028, una designación que fortalece la presencia del Perú en el calendario mundial de los deportes acuáticos.

La elección del país forma parte del anuncio de las primeras naciones que recibirán las competencias del circuito internacional. De esta manera, Lima tendrá la oportunidad de reunir a deportistas de distintas partes del mundo y recibir una competencia de primer nivel durante dos años consecutivos.

Lima será sede mundial: Centro Acuático de la Videna recibirá la Copa del Mundo de Natación Artística en 2027 y 2028. Foto: IPD

Husain Al Musallam, presidente de World Aquatics, destacó el compromiso de las naciones seleccionadas para organizar las próximas etapas de la Copa del Mundo de Natación Artística.

El dirigente expresó su confianza en que los países anfitriones ofrecerán eventos memorables para los atletas, los aficionados y toda la comunidad internacional de la natación artística.

El Centro Acuático de la Videna será el escenario de la competencia

El Centro Acuático de la Videna, administrado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), fue elegido como escenario para recibir la primera etapa del circuito mundial.

Este recinto deportivo cuenta con infraestructura especializada para albergar competencias acuáticas internacionales y será el punto de encuentro de los representantes de la natación artística que participen en las ediciones de 2027 y 2028.

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