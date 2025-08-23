Siendo el evento más antiguo de Sudamérica, y el segundo más antiguo a nivel mundial, una nueva edición de la KIA Media Maratón de Lima & 10K Powered by PUMA promete darle vida y color a una ciudad que se caracteriza por lo gris de su cielo pero que guarda una cultura deportiva que la ha convertido en el centro de grandes compromisos a lo largo de los últimos años. Cumpliendo su cita 116, desde la primera vez que se realizó y con un nuevo lema que lleva la organización, los más de 20 mil inscritos no solo corren por una medalla si no también por una meta solidaria.

Bajo dicho contexto, la directora de la carrera, y a su vez CEO de Perú Runners, una vez más reflejó la emoción de todo aquel que busca superar sus propios límites. Alejandra Rodríguez Larraín sigue trabajando por convertir a Lima, en un centro global de corredores, ensalzando la cultura de la ‘Ciudad de los Reyes’ y rescatando la generosidad de los peruanos.

-Coméntame un poquito de esta carrera. Hay tres palabras que las han puesto para describir Alma, Corazón y Calle. ¿Qué significa esta media maratón del 2025?

Alma, Corazón y Calle justamente lo que busca es mostrar a Lima. Mostrar la tradición limeña, la historia, no sólo de esta carrera, sino de nuestra ciudad de la cual debemos estar orgullosos. Una ciudad que es compleja, que sabemos que es contradictoria, pero que sobre todo es viva, y es viva como este evento. Una ciudad que no se detiene, que siempre avanzó, igual que esta carrera. Entonces, es justamente mostrar que no es solamente una carrera, una edición deportiva, sino una fiesta popular que sea de todos, porque aquí corremos todos, la vemos todos, la disfrutamos todos. Todos los ritmos, todos los barrios, todas las sangre, somos parte de Lima, y por lo tanto también podemos ser parte de este evento, y eso es lo que vamos a mostrar, que Lima tiene alma, y esta carrera la hace latir.

-Y justamente ese corazón, que vuelve a iniciar en el mismo corazón de Lima, en la Plaza de Armas...

Saber que han pasado 116 años de este evento, y aún seguimos partiendo en el corazón de la ciudad es espectacular, y es algo que tenemos que celebrar. Tenemos que conocer, porque no todos lo conocemos, y tenemos que estar orgullosos de que somos, además, por la World Athletics, la segunda media maratón más antigua del mundo, y somos la quinta carrera en todas las distancias, en multidistancia, más antigua del mundo. Algo loquísimo que se haya gestado en una época en la que Lima todavía estaba entre dos siglos, 1909, Lima todavía estaba a caballo, y ya había una carrera que se corría desde el centro. En esa época llegaba al Callao también, pero es impresionante saber que ya se gestaba eso, y que nosotros, como país y como ciudad, hemos sido gestores de una carrera tan antigua.

La Media Maratón de Lima es una prueba emblemática no solo a nivel local, sino también a nivel mundial. (FOTO: Difusión).

-Lo veía, ¿no? Hay fotos del recuerdo que ha sacado El Comercio, acompañando también al running desde esos momentos.

Sí, fue un trabajo, de verdad, muy especial. Nosotros teníamos archivos fotográficos de la Federación de Fondistas Peruanos, pero no estaba claro si se había realizado todos los años, y gracias a una colaboración con El Comercio y una búsqueda así de hormiga, junto también con la Federación Internacional, se confirmó que realmente se había gestado todos los años. Cada uno en diferentes formatos, hay años que se ha hecho incluso de 42 kilómetros, hay años que eran menos de 21, porque en esas épocas no había medición exacta, pero un trabajo, de verdad, espectacular, junto a El Comercio, que es Media Partner y nos acompaña también.

-Y ahora, hablaba con José Luis Page (representante de la Federación Peruana de Atletismo) y este reconocimiento de World Athletics, qué importante seguir también sumando al deporte ya profesional, porque hay muchos amateurs que se unen a la carrera, pero incluso desde el extranjero también llegan y ponen los ojos en esta media maratón.

Así es, a veces para clasificar a compromisos internacionales, los atletas profesionales peruanos, con tanto talento, tenían que viajar fuera, no contaban con los recursos, buscaban cómo hacer esos viajes, pero ahora ya no es necesario viajar fuera para poder justamente competir en eventos con ese nivel. Los tenemos en Perú, tenemos una media maratón ahora, tenemos una maratón en mayo, que tiene la certificación, y que no solamente les permite, digamos, ser campeones nacionales, sino clasificar, por ejemplo en este caso, a los Juegos Bolivarianos, y acumular puntaje que luego a nivel regional también suma para gestas olímpicas, etc.

-Hablamos hace ya algunos meses en la Lima 42K sobre algunas sorpresas y premios que habrían, ¿hay novedades para esta media maratón?

Bueno, definitivamente tienen que estar atentos, porque van a haber sorpresas como por ejemplo un show al final de la carrera que va a estar espectacular, que va justamente a vivir este concepto de alma, corazón y calle. Muchísimos shows en ruta, y algunas sorpresas en la partida, y novedades de producción y experiencia al corredor. La expo también va a estar espectacular, va a ser un festival realmente completo para vivirlo en familia, así que ese viernes 22 y sábado 23 los animamos a todos a venir, y a justamente conocer esas pequeñas sorpresas que tenemos preparadas para ustedes.

-Y ahora, aparte de ese lema que es corazón, también aplica a esta obra social, o proyecto social, correr por algo más, cuéntanos un poquito sobre eso.

La comunidad runner no es indiferente a lo que pasa a su alrededor, no es indiferente a su comunidad, y creo que justamente parte de la esencia de un deportista que es dejar impacto positivo donde esté. Y de acuerdo a los valores de Perú Runners, buscamos promover eso. Somos 20.000 corredores, qué mejor que lograr que esos 20.000 podamos poner un granito de arena para diferentes causas. Entonces tenemos un programa solidario y los últimos inscritos en la carrera no se han inscrito de manera regular, se han inscrito a través de ONGs o de causas benéficas, como la Fundación Peruana de Cáncer, Aprendo Contigo, etc. Y lo que se ha hecho es que estas ONGs han vendido los cupos a los corredores, y también los han comprometido a recaudar, con sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, recaudar fondos que van directamente a las ONGs a impactar a los niños, hombres y mujeres que se van a beneficiar de todos estos programas. Así que hemos roto el récord del año pasado, este es el segundo año que se hace, pero sabemos que vamos en buen camino. En otros eventos grandes en el mundo, como Londres, Boston, se recaudan entre 60 y 70 millones de dólares al año. Para que te hagas una idea, Londres ha recaudado en toda su historia 1.000 millones de libras esterlinas para causas benéficas. Entonces, hemos comenzado nosotros también. Es un granito de arena, pero poco a poco vamos a ir creciendo, porque con 20.000 corredores y familia, podemos lograr muchísimo.

