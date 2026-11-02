Este 14 de noviembre, el adidas | Lima Training Fest 2026 trae una experiencia única para que el entrenar sea una forma de conectar, desafiarse y disfrutar. Bajo esta premisa, el evento reunirá a mujeres que encuentran en el movimiento una fuente de energía, confianza y bienestar.
Desde las 8:00 a. m. en Arena 1, San Miguel, las participantes podrán disfrutar de una experiencia que irá más allá del entrenamiento, con sesiones en vivo de Les Mills, foodtrucks, stands de distintas marcas y otras actividades pensadas para complementar el evento. Además, contarán con un seguro RIMAC exclusivo y válido únicamente durante el evento, como parte de la experiencia.
Las participantes vivirán la experiencia de Les Mills, referente global en fitness que fusiona ritmo, ciencia deportiva y dinamismo. El programa contará con tres disciplinas diseñadas para tonificar el cuerpo, quemar calorías y despejar la mente mediante dinámicas únicas:
- BODYCOMBAT™: Una sesión de alta intensidad inspirada en diferentes artes marciales. A través de golpes, patadas y movimientos al ritmo de la música, permite trabajar la resistencia cardiovascular, la coordinación y la fuerza, mientras se libera el estrés.
- BODYATTACK™: Un entrenamiento dinámico que combina ejercicios cardiovasculares y movimientos de fuerza. Su intensidad permite trabajar diferentes grupos musculares, mejorar la resistencia y desafiar los propios límites en cada sesión.
- BODYBALANCE™: Una disciplina que combina elementos de yoga, pilates y tai chi para trabajar flexibilidad, movilidad y equilibrio. Una alternativa ideal para conectar con el cuerpo, liberar tensiones y encontrar un momento de calma dentro de la jornada.
Más que una jornada de ejercicio, el adidas | Lima Training Fest 2026 busca ser un punto de encuentro para inspirarse, conectar y celebrar la energía colectiva. Este evento ofrece a las participantes un espacio para superar sus propios límites, compartir con otras mujeres y explorar nuevas alternativas para sumar el deporte a su rutina diaria