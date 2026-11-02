Este 14 de noviembre, el adidas | Lima Training Fest 2026 trae una experiencia única para que el entrenar sea una forma de conectar, desafiarse y disfrutar. Bajo esta premisa, el evento reunirá a mujeres que encuentran en el movimiento una fuente de energía, confianza y bienestar.

Desde las 8:00 a. m. en Arena 1, San Miguel, las participantes podrán disfrutar de una experiencia que irá más allá del entrenamiento, con sesiones en vivo de Les Mills, foodtrucks, stands de distintas marcas y otras actividades pensadas para complementar el evento. Además, contarán con un seguro RIMAC exclusivo y válido únicamente durante el evento, como parte de la experiencia.

¿Qué disciplinas tendrá el Lima Training Fest 2026?

Las participantes vivirán la experiencia de Les Mills, referente global en fitness que fusiona ritmo, ciencia deportiva y dinamismo. El programa contará con tres disciplinas diseñadas para tonificar el cuerpo, quemar calorías y despejar la mente mediante dinámicas únicas:

BODYCOMBAT™: Una sesión de alta intensidad inspirada en diferentes artes marciales. A través de golpes, patadas y movimientos al ritmo de la música, permite trabajar la resistencia cardiovascular, la coordinación y la fuerza, mientras se libera el estrés.

inspirada en diferentes artes marciales. A través de golpes, patadas y movimientos al ritmo de la música, permite trabajar la resistencia cardiovascular, la coordinación y la fuerza, mientras se libera el estrés. BODYATTACK™: Un entrenamiento dinámico que combina ejercicios cardiovasculares y movimientos de fuerza . Su intensidad permite trabajar diferentes grupos musculares, mejorar la resistencia y desafiar los propios límites en cada sesión.

Un . Su intensidad permite trabajar diferentes grupos musculares, mejorar la resistencia y desafiar los propios límites en cada sesión. BODYBALANCE™: Una disciplina que combina elementos de yoga, pilates y tai chi para trabajar flexibilidad, movilidad y equilibrio. Una alternativa ideal para conectar con el cuerpo, liberar tensiones y encontrar un momento de calma dentro de la jornada.

Más que una jornada de ejercicio, el adidas | Lima Training Fest 2026 busca ser un punto de encuentro para inspirarse, conectar y celebrar la energía colectiva. Este evento ofrece a las participantes un espacio para superar sus propios límites, compartir con otras mujeres y explorar nuevas alternativas para sumar el deporte a su rutina diaria