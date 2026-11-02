Más allá del entrenamiento, adidas | Lima Training Fest 2026 propone un espacio para compartir, motivar y celebrar el movimiento en comunidad. Foto: archivo EC
Más allá del entrenamiento, adidas | Lima Training Fest 2026 propone un espacio para compartir, motivar y celebrar el movimiento en comunidad. Foto: archivo EC
Por Redacción EC

Este 14 de noviembre, el adidas | Lima Training Fest 2026 trae una experiencia única para que el entrenar sea una forma de conectar, desafiarse y disfrutar. Bajo esta premisa, el evento reunirá a mujeres que encuentran en el movimiento una fuente de energía, confianza y bienestar.

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