Lindsey Vonn sufrió una fuerte caída en los Juegos Olímpicos de invierno y debió ser evacuada en helicóptero

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn sufrió este domingo una fuerte caída durante la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. El accidente le provocó una fractura en la pierna izquierda que obligó a una intervención quirúrgica, según confirmaron medios internacionales.

El incidente se produjo a los pocos segundos de iniciada su participación en la pista Olimpia delle Tofane. Vonn perdió estabilidad tras tomar una trayectoria demasiado ajustada y engancharse con una de las puertas, lo que la hizo caer y dar varias vueltas sobre la nieve. De inmediato, la competencia fue detenida mientras la atleta permanecía tendida, mostrando claros gestos de dolor.

El equipo médico acudió a atenderla en la misma pista durante más de diez minutos, antes de evacuarla en helicóptero. Primero fue llevada al hospital Codivilla de Cortina y luego trasladada al centro de Treviso, donde quedó bajo observación de especialistas. Allí se confirmó la gravedad de la lesión y se procedió a una operación ortopédica para estabilizar la fractura.

Vonn, de 41 años, llegó a esta competencia aún con molestias por una lesión reciente: una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida apenas nueve días antes en Crans-Montana, Suiza. A pesar del diagnóstico, optó por mantenerse en el descenso olímpico, prueba que significaba su retorno a unos Juegos tras seis años y en la que competía con una prótesis de titanio en la rodilla derecha.

El impacto de su caída fue inmediato en el ambiente de la competencia. La estadounidense Breezy Johnson, quien finalmente ganó la medalla de oro, observó la escena desde la meta visiblemente afectada. Tras quince minutos de interrupción, la organización decidió reanudar la carrera.

“Es lo último que hubiéramos querido ver. Solo esperamos que se recupere”, señaló Karin Kildow, hermana de Vonn, en declaraciones a NBC. “Todo ocurrió muy rápido, y cuando pasa así, solo deseas que esté bien. Fue aterrador, porque cuando aparecen las camillas, nunca es una buena señal. Ella siempre compite al límite… lo entregó todo. Es muy duro, pero confiamos en que saldrá adelante”, añadió, luego de acompañarla al hospital en Cortina D’Ampezzo.