Lindsey Vonn sufrió una fuerte caída en los Juegos Olímpicos de invierno.
Por Redacción EC

La esquiadora estadounidense Lindsey Vonn sufrió este domingo una fuerte caída durante la prueba de descenso femenino en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. El accidente le provocó una fractura en la pierna izquierda que obligó a una intervención quirúrgica, según confirmaron medios internacionales.

Polideportivo

Lindsey Vonn sufrió una fuerte caída en los Juegos Olímpicos de invierno y debió ser evacuada en helicóptero

