Por Redacción EC

Tras el registro, entrega de kits y ceremonia de inauguración, hoy inició oficialmente la sexta edición de Machu Picchu Epic, competencia internacional de ciclismo de montaña. La carrera tendrá mañana jueves 17 su primer tramo cronometrado, un prólogo con un recorrido de 18.1 kilómetros en Sacsayhuamán.

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